Estas son las típicas cagadas que pueden espantar a tu nuevo ligue

Hay mil maneras de seducir a alguien, pero también muchas formas de cagarla. Por mucho que te lo hayas currado al máximo, hayas pensado los mejores planes, seas atento, cariñoso, generosa... En solo unos minutos podrías echarlo todo por tierra.

Para que eso no te pase, vamos a comentar cuáles son las típicas maneras de cagarla cuando estás conociendo a alguien.

- Las faltas de ortografía. Sin duda, es una de las más típicas. Si empiezas a hablar con alguien y, de repente, te pone un haber sin ''h'' o llegar con ''y'', lo más probable es que nunca jamás quieras saber de esa persona. Aquí una prueba.

La misma Laura, nos ha contado en Anda Ya que a ella ''se le bajó todo'' cuando vio cómo escribía este chico. Como para no, claro.

- Política. Déjalo. Lo más probable es que discutáis porque seguramente no penséis igual al 100%. Ten cuidado con sacar el tema y, si sale, sé flexible con las opiniones del otro.

- Hablar de tI mismo o de tu ex. Ten mucho cuidado. No te pases. No te creas que tu vida es interesantísima, ni que a tu nueva conquista le interesa saberlo todo sobre tu ex. Esto podría ser un motivo de fin. Las relaciones anteriores son un tema que hay que sacar muy poco a poco o, directamente, no sacar.

- Olor corporal. Ni se te pase por la cabeza quedar con alguien después de ir al gimnasio, o de una muy larga jornada de trabajo. Si conoces a alguien y hueles un poco mal, por lo que sea y aunque no sea tu tónica habitual. Estás perdido.

- Hacer ver que todo lo tuyo es mejor. Si estáis teniendo la mítica conversación de contarte, por ejemplo, todo lo que ha viajado o lo solidario que es por irse a Burundi de voluntariado, no le saltes con que tú tienes apadrinado a un niño en Bolivia. Déjale terminar, que te cuente su vida y te impresiones. Ya habrá tiempo para ti. No te impacientes porque es horrible.

Si no te metes en nada de eso, puede ser que no la cagues. Así que, ya sabes: a escribir bien, oler bien y escuchar un poquito, que no está de más.