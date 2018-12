Esta es la “melancólica” actuación más vista de ‘OT 2018’ en Youtube

En el canal de Youtube de Operación Triunfo Oficial han ido publicando todas las actuaciones, algunas clases y momentos míticos del talent desde su estreno en 2017.

Si nos situamos en los vídeos más populares (los más vistos) aparecen los primeros muchas de las canciones interpretadas en las galas de OT 2017: La segunda actuación de Lo malo es el primero (con 18 millones de visualizaciones), al que le sigue Tu canción, Miedo con Amaia Romero, No puedo vivir sin ti, City of Stars y Shake it out que formarían el Top 6 con más de 8 millones.

Para redondear hasta el Top 10 entrarían: Procuro Olvidarte con Aitana Ocaña, Con las ganas de Amaia, la primera actuación de Lo Malo y los Issues de Aitana.

Alba Reche, la que más visualizaciones acumula

Pero si lo que queremos detectar son las actuaciones más vistas de OT 2018, necesitaremos hacer scroll bastante rato hasta encontrarnos con La llorona de Alba Reche, que es la primera que se cuela con más de 3 millones de visualizaciones.

La sigue (bastante más abajo) la actuación grupal del This is me, el Toxic de Natalia y Alba, El ataque de las chicas cocodrilo con Carlos Right y Miki y Una lluna a l'aigua, que fue el primer tema en catalán que se cantaba en el talent.

Por lo tanto, queda claro que va a ser muy difícil que los actuales triunfitos destronen a los anteriores, pero aún así nos gusta ver que Chavela Vargas resucita y las canciones en idiomas de nuestras comunidades también gustan.