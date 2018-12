Así suenan los temas con más éxito de Michael Jackson

Dicen que las leyendas nunca mueren, y eso es algo que se ha podido comprobar con Michael Jackson. El rey del Pop aún sigue entre nosotros. Quizá no físicamente, pero sí a través de los temas que un día sonaron por primera vez en la radio y que hoy incluso forman parte del universo digital.

Canciones que publicó a lo largo de su carrera y canciones que han visto la luz tras su fallecimiento. Todos estos temas han recibido un gran número de certificaciones y reconocimientos en la industria de la música que las han convertido en himnos de nuestra historia. Por ello, hemos decidido revivirlos y recopilarlos en la siguiente playlist:

Billie Jean, Thriller, Beat It y Remember The Time son algunos de ellos. De hecho, podría decirse que Billie Jean es su primer gran éxito. Fue el segundo sencillo de su álbum Thriller y consiguió 11 discos de platino y dos de oro, alcanzando la primera posición en las listas de Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, España, Suiza y el Reino Unido. Con este tema también ocupó la segunda y tercera posición en Alemania, Holanda y Nueva Zelanda.

Unos datos que lo consagran como una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música. Un rey del Pop que no solo hizo sonar sus temas en los reproductores de música analógicos, sino también en los dispositivos digitales que hoy reinan en el mercado.

Michael Jackson en el "ahora"

Han transcurrido 9 años desde que Michael dejó esta vida para seguir regalando su música en otro lugar. Desde entonces, la industria de la música ha presenciado grandes cambios, protagonizados, sobre todo, por la revolución tecnológica.

Los artistas ahora ya no buscan a sed de éxito en la venta de CDs, sino en la del streaming. Ahora las casas de discos fijan su foco de atención en las listas de éxitos de iTunes para medir el triunfo de un proyecto.

Y es que aunque Michael Jackson no esté entre nosotros, su música se cuela entre las listas de éxitos digitales. Entre estos últimos temas, hemos de destacar el de Love Never Felt So Good junto a Justin Timberlake, publicado en el año 2014. Aunque difícilmente podía superar al éxito de Billie Jean, el single consiguió tres discos de platino, cinco de oro y la segunda posición en Francia y Holanda, además de colarse en puestos más bajos de las listas de otros países.

Ahora es momento de recordar aquellos temas que protagonizaron algunas etapas de tu vida de la mano de Michael Jackson. Y podrás hacerlo con tan solo un click. ¡Dale al play!