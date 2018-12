Thalía Garrido: “OT fue un mes de aprender a vivir con mis propios pensamientos”

Poco a poco vamos conociendo mejor a los concursantes de Operación Triunfo 2017. Todavía quedaba alguno sin sacar single y una de ellas era Thalía Garrido. Pero eso se terminó porque ya ha lanzado Quién quiero ser.

“La letra nace en el discurso que di en el Bernabeu. Vi que había muchas personas identificadas conmigo. A la hora de elegir el single con Universal tenía esta canción compuesta y se la puse a mi equipo, les encantó y fuimos a por ello”, contó en YU.

El vídeo lo grabó en La Pedriza, en la sierra de Madrid. “Hacía mucho frío, fue ese día que cambió del verano al invierno. Nos llovió… estaba yo con el maquillaje con la manta de Frozen, con la bata…”, recordó.

Pero esto no es más que un aperitivo. Aunque no hay ningún plan concebido, Thalía tiene canciones compuestas y espera ir dándolas a conocer poco a poco. “Tengo como dos partes, esta que es más movida. A mí me gusta mucho bailar y quería algo movido, con una base que fuera así más americana y con mensaje y tengo la parte balada, con mi piano que toco desde que era pequeña. Esta canción la compuse a piano y quiero que conozcáis las dos facetas”, aseguró.

Thalía ha estudiado 10 años de conservatorio. Empezó con siete años y tiró por el lírico aunque llegó un momento en el que quiso probar con moderno y por eso se vino a Madrid.

“Estábamos en Plasencia y mi padre encontró una escuela de canto moderno aquí, en Madrid, y estuve un año yendo y viniendo todos los lunes a la escuela. Salía del instituto y mi padre de trabajar y nos íbamos. Dormíamos poquito pero merecía la pena porque era lo que yo quería hacer y estaba super feliz de que mis padres me apoyaran”, relató.

Y vaya que la apoyaron porque cuando empezó a demandar más clases de teatro, baile y canto en Madrid no dudaron en trasladarse a la capital de manera definitiva. “Dejamos nuestra casa, mi padre dejó el trabajo y nos vinimos a Madrid sin nada, a la aventura”, recordó.

Y cuando ya se habían instalado en Madrid, llegó Operación Triunfo en Barcelona. “En OT me encontré a mí misma, maduré un montón. Nunca había estado sola, siempre había estado con mis padres y fue un mes de aprender a vivir con mis propios pensamientos”, reflexionó.

De sus problemas con los hackers, de lo que supone cantar Cenizas ante miles de personas y de alguna otra cosa, habló Thalía en YU. Dale al play para enterarte de todo.