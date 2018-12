Una oveja erótica, el plagio de Sofia Suescun y otras noticias reales que superan la ficción

Chematías Prats lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a colar en Anda Ya con las noticias que NADIE le deja contar en el telediario. ¿Por qué? ¿Acaso son falsas? No, señores, no. Son surrealistas, pero ciertas.

Ahí vamos con la selección de las tres noticias más surrealistas del día.

- Una madre manda a su hijo, de cinco años, a clase con una oveja erótica hinchable. Una equivocación que le podría pasar a cualquiera. En Escocia una señora compró una supuesta ovejita inocente por Amazon para que acompañara a su hijo en el disfraz de Navidad. El problema fue que la ovejita no era tan inocente. Llevaba los labios pintados y un agujero en la parte de atrás para dar placer.

La mujer se dio cuenta porque el niño le dijo que su profe le había dicho que no volviera a llevarla. Y punto.

- En Alaska un alce llama al timbre de una casa. Imagínate que te llaman al timbre, abres y hay un alce. Pues eso es lo que le pasó a un matrimonio de Alaska. Ellos abrieron y el animal entró en el jardín tranquilamente. Lo único bueno es que, como no encontró comida, se fue tranquilamente por donde había entrado.

- En China una madre finge el secuestro de su hijo para poner a prueba a su marido. No has leído mal, no. En China una madre ha fingido que su hijo de 11 años estaba secuestrado para comprobar si su marido realmente se preocupaba por el niño y por ella. La historia acaba mal, claro. La mujer ha sido detenida por crear y difundir información falsa.

- Una funeraria gallega sortea un ''ataud navideño'' valorado en 2.000 euros. Así está la cosa por Galicia. Allí, una funeraria rifa un féretro repleto de productos navideños y regalos. Una thermomix, un jamón, una televisión... Y un ataúd. Desde luego, útil es.

Y ya, con esto, tienes tu dosis de surrealismo de hoy. Recuerda: surrealistas, pero ciertas.