Ghost in the Shell tendrá una nueva serie en Netflix en algo más de un año, y lo hará apadrinada por el director de su primera serie animada, Stand Alone Complex, Kenji Kamiyama.

La serie será de estilo 3DCG, y se llamará SAC_2045. Este anuncio forma parte de toda una cadena de adquisiciones por parte de Netflix para llenar su plataforma de anime.

En Noviembre anunciaron que una serie basada en Pacific Rim también estaba en camino, así como una adaptación de la novela Altered Carbon (de la que ya hemos tenido serie live-action).

Son parte de más de una docena de producciones asiáticas que están por llegar al servicio de suscripción. Os recordamos que hace un par de semanas Netflix nos daba la noticia que tenían los derechos para emitir el anime de 1995 Evangelion y sus películas-secuela.

Ghost in the Shell en Netflix para 2020

A Netflix no le están doliendo prendas en meter el dinero para tener una programación de calidad, siendo Devilman Crybaby uno de los últimos ejemplos, y tener la licencia para un nuevo anime de Ghost in the Shell podría subir su caché, además de ayudar a rehabilitar la franquicia.

Ghost in the Shell debutó en la pantalla grande el año pasado con una película protagonizada por Scarlet Johansson como la Mayor Motoko Kusanagi, pero fue recibida con pobres criticas y no supuso ganancias.

Este anime que recibiremos en 2020 supondría un borrón y cuenta nueva, y si viene apadrinado por el director original, en equipo con Shinji Aramaki como co-director, miel sobre hojuelas.

El estudio que se encargará de la producción será Sola Digital Arts, creadores entre otros de la serie 3DCG de Appleseed, que están ahora mismo desarrollando la serie de Ultraman, que llega en Abril de 2019.

No nos va a faltar anime que ver, desde luego.