‘Bohemian Rhapsody’ es la canción más escuchada del siglo XX

Se ha alzado como la mejor canción de la historia por parte de muchos críticos alrededor del mundo, y en 2004, entró en la Sala de la Fama de los Grammy. Bohemian Rhapsody es, sin duda, una de las canciones más icónicas de Queen, y ha conseguido un nuevo récord 43 años después de su lanzamiento.

El icónico single de Queen se ha convertido oficialmente en la canción del siglo XX más escuchada en streaming del mundo, además de la canción de rock clásico más escuchada en streaming de todos los tiempos. Es un dato que ilustra la vigencia que la música de este grupo sigue teniendo en la actualidad, cuando las reproducciones a través de este tipo de plataformas es la que marca el éxito.

En total, la canción, single de del álbum pionero de Queen A Night At The Opera, editado en 1975, ha superado los 1,6 mil millones de streams mundialmente a través de todos los principales servicios de streaming. Ha superado así a Smells like teen spirit, el tema de Nirvana.

Según las cifras aportadas por Universal Music, uno de los grandes logros de este récord es que la canción ha llegado a muchos nuevos fans gracias a las nuevas tecnologías, gente que no había escuchado previamente canciones de Freddie Mercury y su grupo.

Los miembros de Queen Freddie Mercury, John Deacon y Brian May, durante una actuación en directo. / (Express Newspapers/Getty Images)

Brian May, el guitarrista de Queen se ha pronunciado acerca de este nuevo récord de reproducciones de la canción más icónica de su grupo: “¡El río de la música rock se ha transformado en reproducciones! Me complace mucho saber que todavía nuestra música fluye al máximo”.

La canción se lanzó como single el 31 de octubre de 1975, y fue el primer tema de Queen que entró en la lista de los más vendidos en Estados Unidos. En el Reino Unido fue número 1 durante nueve semanas consecutivas, un auténtico récord en aquel momento. Aún hoy en día, Freddie Mercury y su grupo siguen siendo líderes en muchos aspectos, y han vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. El videoclip de Bohemian Rhapsody, además, se reconoce como el primer vídeo musical promocional y estaba basado en la portada del álbum Queen II.

Queen - 'Bohemian Rhapsody'

El biopic más taquillero de la historia

Sin duda, la espectacular acogida que ha tenido la película biográfica del mismo nombre ha contribuido al impulso de las escuchas de la canción. Bohemian Rhapsody, la cinta magistralmente interpretada por Rami Malek, en sólo cinco semanas se ha convertido en el biopic musical más taquillero de la historia.

En España, la cinta ha recaudado más de 1,1 millones de euros en las primeras cinco semanas que ha permanecido en cartelera. Además, ha conseguido dos nominaciones por parte de la Asociación de la Prensa de Hollywood para la próxima edición de los Globos de Oro. Podrá llevarse los premios a mejor película y mejor actor principal para Rami Malek por su papel encarnando a Freddie Mercury el próximo 6 de enero.

Incluso Brian May, guitarrista de Queen, ha alabado en varias ocasiones el trabajo de Malek en la película, y considera incluso que debería llevarse el Oscar. “Interpretó a Freddie a tal grado que comenzamos a verlo como Freddie. En verdad fue impresionante”, dijo el británico.