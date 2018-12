‘Last Christmas’ de Wham!, por primera vez en el Top 40 de Billboard

Cuando llegan las navidades y empezamos a pensar en canciones típicas de la época, una de las que no falla, aparte del All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, tenemos el Last Christmas de Wham!

Pues bien, la canción del duo que formó George Michael con Andrew Rindgeley, en los 80, acaba de entrar, por primera vez en su historia, en el top 40 de los singles más vendidos en Estados Unidos. Conseguirlo, le ha costado nada más y nada menos, que 34 años.

Pero, ¿por qué no había sucedido antes? Para empezar, hay que recordar que Wham! no era un grupo estadounidense y aunque su fama fue mundial, no resultó suficiente para que su villancico de 1984 despuntara. Aunque hubo un factor mucho más definitivo y es que Last Christmas no se lanzó en Estados Unidos como single comercial y no contabilizó para poder entrar en lista.

Hacía 32 años que Wham! no entraba en esta lista, la última vez que lo hizo fue en 1986 con The Edge of Heaven. En total, han colado siete de sus canciones (contando la última) en este ranking. En tres ocasiones llegando al nº1 con Wake me up before you Go-Go, Careless Whisper y Everything she wants.

La primera vez que pudimos ver la canción en la lista de los singles más vendidos de Estados Unidos fue hace dos años cuando apareció en el puesto 41 coincidiendo con la muerte de George Michael.

Él fue el compositor y productor del tema. Lo creó un domingo mientras visitaba a sus padres junto a Rindgeley. Subió a su cuarto y bajó con la letra de lo que se convertiría en uno de sus grandes clásicos. De hecho, es la segunda canción de Navidad más vendida en el Reino Unido por detrás de Do they know It’s Christmas, en la que también participa él.

Lo más curioso es que la temática de Last Christmas no es nada navideña. En realidad habla de una relación fallida. Pero acabó convirtiéndose en una imprescindible de estas fechas y, de hecho, la han versionado artistas como Taylor Swift (que consiguió colocarla en el nº28 de la lista Hot Country de Billboard), Ariana Grande (que alcanzó el puesto 96 del Billboard), el reparto de Glee (que llegó al nº63), Ashley Tisdale, Coldplay, The XX, Kylie Minogue o Carly Rae Jepsen, entre muchos otros.

Este año han hecho cover del tema Ally Brooke y Robyn y no sabemos si el interés que han despertado por sus versiones ha hecho que la gente fuera a buscar la original.

Por cierto que a mediados de los 80 fue acusada de plagio por los compositores de Can’t smile without you de Barry Manilow. El caso no llegó a los tribunales porque llegaron a un acuerdo por el que George Michael tuvo que entregar los derechos de autor del primer año a Band Aid.

Siguiendo con las curiosidades, podemos decir que en el vídeo de la canción vimos, por última vez, a George Michael sin barba.