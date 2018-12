Ricky Merino: “Mi madre dice que tengo que hacer reggaetón si quiero sonar en muchos sitios”

Nunca es tarde si la dicha es buena, y eso bien lo sabe Ricky Merino. El exconcursante de Operación triunfo 2017 ha sido uno de los últimos de su 'generación OT' en sacar single al mercado, pero eso no quita que vaya a por todas con Miénteme.

En LOS40 nos habla de este primer single, nos cuenta si tiene pensado lanzar disco y nos confiesa qué ha sentido al ser uno de los últimos 'triunfitos' en debutar en la industria musical.

La historia de 'Miénteme' viene de lejos.

Hace ya unos años que empecé a grabar temas con Jake Boncutiu, productor y amigo cercano. Hicimos un primer tema, que era Nuestra isla y que se lanzó de manera muy indie. Entonces decidimos probar con una canción en inglés, en parte porque hacía shows en hoteles de Mallorca en los que estaba obligado a cantar canciones conocidas por el público extranjero y aprovechaba para meter Lie to Me. Así surgió la demo original de Miénteme y, de hecho, algún día me gustaría sacar la versión en inglés.

Me generó frustración ser de los últimos en sacar single

¿'Miénteme' es el adelanto de un posible disco?

Es un single suelto, pero estoy trabajando con la idea de hacer un álbum. Sigo yendo al estudio y grabando temas. De hecho ya sé cuál va a ser el segundo sencillo. Lo que todavía no sabemos es si vamos a lanzar single a single, un EP o el disco directamente. El mercado y los hábitos de consumo han cambiado tanto que todavía estamos decidiendo qué hacer.

¿Será del mismo estilo de 'Miénteme'?

Mi estilo lo estoy definiendo mucho: un pop-funky con un poco de ese R&B que ha ido cambiando con los años. Mi madre dice que tengo que hacer reggaetón y trap si quiero sonar en muchísimos sitios, pero queremos experimentar e ir por la línea del pop-funky.

Mucho se ha hablado del videoclip de 'Miénteme'. ¿Era el objetivo?

Queríamos que el videoclip funcionara independientemente de la canción. El tema parte de una situación personal que tuve, una relación tóxica en la que el sexo era lo único que sustentaba todo. Y para el videoclip cogimos esa parte de sexo desmesurado y nos lo llevamos a una historia con aire grecorromano para contar este sexo de desfase y sin etiquetas, el sexo sin tapujos y cuerpos normativos. Lo hicimos más porque calara el mensaje que por escandalizar.



En el vídeo hay varios cameos estelares. ¿Algún otro que se quedó en el tintero?

Se lo dije a Mimi, pero no podía venir. También se lo comenté a Agoney…Yo quería que vinieran todos mis compañeros de OT y hacer casi el videoclip de Camina (Risas).

Todavía no sé si voy a lanzar single a single, un EP o el disco directamente

Has sido uno de los últimos en sacar el single. ¿Te generó eso algo de frustración?

Sí, sí, te lo digo con total sinceridad. El tema en inglés lo tengo desde antes de entrar a Operación triunfo y en abril ya estaba en castellano listo para salir. Pero al final nos regimos por tiempos y lo entiendo. Cada uno tiene que tener su momento y, sobre todo, no pisarnos entre nosotros. Tengo la sensación de que el público nos pone en competencia, pero nosotros no competimos. Somos artistas muy diferentes. Se nos pone en competición porque venimos de un programa en el que competíamos y se sigue con ese chip.

¿Pero entendiste que se diera prioridad a unos y a otros no?

Totalmente. Lo entendí siempre. Cuando pasen cinco años pasará como en OT 1 y las carreras se asentarán: el que empezó arriba bajará y viceversa. Pasó en OT 2 con Mai Meneses, en OT 6 con Pablo López…No sabemos qué pasará dentro de cinco años, pero ahora mismo es normal que tras el 'boom' de Operación triunfo haya un momento en el que se priorice a unos compañeros. Lo entiendo y también lo haría. Por eso no me frustraba en ese sentido, me frustraba porque sentía que hasta que no sacará single no existía.