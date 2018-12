¿Compras móvil estas Navidades? Razones para elegir One Plus 6T

2018 ha sido un año muy potente para la tecnología de bolsillo. Todo avanza muy rápido y la competencia cada vez es más dura.

One Plus sigue siendo uno de los tres reyes magos y lleva grandes regalos para el niño Jesús; el más importante: potencia bruta.

One Plus 6T, con sus 8 gigas de RAM y su sistema operativo libre de cargas, ofrece la experiencia más rápida y fluida que pueda ofrecer cualquier dispositivo en vuestras manos (Apple incluido). No hay pantalla de teléfono móvil que ofrezca animaciones más fluidas que las de One Plus 6T, ahí no cabe discusión.

A eso debemos sumar la pantalla mejor aprovechada del mercado en estos momentos. Una pequeña pestaña con forma de gota de agua se encarga de esconder la cámara frontal (que se encarga del reconocimiento facial como medida de seguridad y funciona a la velocidad de la luz), el resto es todo pantalla. Los marcos han sido reducidos a la mínima expresión y no hay botón para desbloquear con huella dactilar, porque el sensor se ha escondido bajo la propia pantalla. El resultado de toda esta magia es el frontal más limpio que hemos visto hasta hoy en un teléfono móvil y eso es un ‘pro’ de los gordos.

Los 3700 mAh de batería, sin ser el número más alto de mercado, están a la altura de los mejores rendimientos del sector, sobre todo sabiendo que están abasteciendo la tecnología que abastecen y una pantalla OLED de semejantes dimensiones. Lo importante es que, des el uso que le des a tu móvil, vas a llegar por la noche a casa con un porcentaje de batería todavía a tu disposición.

En cualquier caso, uno de los cargadores más rápidos del sector se encargará de que la carga sea un mero trámite para ti. Con media hora de enchufe, sacarás más del 50% de la batería total delo teléfono… Así que, si se gasta, que se gaste…

La cámara es otro de los puntos que, pese a tener dura competencia en el mercado, consigue llamar la atención y poder mantener un cara a cara con teléfonos como Huawei P20 Pro o iPhone XS Max. A plena luz del día, el sensor de OnePlus y las ópticas Sony que calza pueden rivalizar con cualquier dispositivo del mercado. Puede haber situaciones en las que el modo noche de OnePlus 6T no llegue a la altura de los más grandes, pero eso nos lleva al mejor apartado de todos: el precio.

Con One Plus 6T, todo podría reducirse a una pregunta muy fácil: ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por una cámara? One Plus 6T es un móvil que lo tiene ‘todo’; diseño, pantalla, tecnología punta… el único apartado en el que no suele salir tildado de “excelente” es el fotográfico (¡ojo! que es la bomba, pero la competencia es muy fuerte). Pero ahí llega la duda; si por 549 euros puedes tener algo como OnePlus 6T… ¿Estarías dispuesto a acercarte a los 1000 casi exclusivamente por mejorar la cámara?

¿Compras móvil estas Navidades? Razones para elegir One Plus 6T

Ni la versión “McLaren” de One Plus 6T (699 €) llega a los precios que manejan el resto de compañías en el mercado. Y hablamos de un móvil con 10 gigas de RAM, un nuevo cargador (todavía más rápido que el de 6T, que era de los más rápidos) y un diseño que quita el hipo acompañado de accesorios exclusivos con el logo de McLaren…

Creo que queda claro que la relación calidad/precio de esta gente está aquí para reinar y no para competir, y que un OnePlus 6T como regalo de Navidad es un cambio de vida para el sujeto que se lo encuentre bajo el árbol (aunque tengas que dejártelo tú mismo).