David Rees - Chocolate y Caramelos [2018]

La Navidad es una época del año que muchos adoran y celebran rodeado de sus más allegados. Las tardes frente a la chimenea mientras tu película favorita está en pantalla es quizás uno de los mejores planes para esta época hogareña. Y si a esto le añades una taza de chocolate, no solo la mejora, sino que también da vida al villancico de David Rees. Chocolate y Caramelos llega acompañado de una melodía y un videoclip de lo más tiernos.

No cabe duda de que El Grinch y David Rees no tienen nada que ver. Nuestro protagonista es un auténtico fan de la Navidad y lo ha dejado muy claro en su villancico. La letra no solo te traslada a esa escena hogareña, mencionando las luces y los colores característicos de esta época, sino que también provoca una sensación de relax cuando su melodía penetra en tus oídos.

¿Cómo surgió 'chocolate y caramelos'? El autor del villancico ha confesado a LOS40 el origen del tema: "A mí me encanta la Navidad desde que soy enano, y también desde siempre suelo expresar mis emociones y sentimientos con música. A finales del año pasado, mientras tocana unos acordes con el ukelele, empezó a salir una melodía que a mí me recordaba a Navidad. Le puse una frase y esa fue (y sigue siendo) la primera frase de la canción Chocolate y Caramelos. Poco después me bloqueé y no fui capaz de escribir más, así que decidí dejarlo para el año siguiente porque quedaba demasiado poco para Navidad y no me daría tiempo. Así que hace alrededor de un mes, me puse con el ukelele a intentar terminar esa canción que solo tenía una frase y una melodía de navidad, y la escribí entera en una sola noche. Nos pusimos manos a la obra a producirla y aquí está, hecha realidad."

"Una farola alumbra el pueblo. Tiene la forma de un bastón de caramelo. Los niños quieren comérselo", dice la letra, que además contínua con las siguientes palabras: "Con gorro, guantes, bufanda y jersey. Impacientes, esperan al día siguiente. ¿Regalos? ¡O carbón para los que mienten".

"Trae chocolate y champagne para el que quiera bailar. Trae caramelos para el que ayer solo podía llorar".

El videoclip que acompaña a este villancico se caracteriza por su sencillez. Además de los planos medios en los que David interpreta el tema, nuestro protagonista nos deleita con imágenes detalle en las que coloca la última bola en el árbol de Navidad o sirve caramelos en un plato, entre otros. "La grabación fue muy casera. Yo quería que el videoclip tuviese ese toque de "hecho en casa" con escenas muy arropadas y que dieran esa sensación de hogar, que es lo que intenta transmitir la canción", explica David a LOS40, un objetivo que cumple con creces en su proyecto.

Una canción que refleja la obsesión de Rees por la Navidad. Es una época que recuerda con cariño, pues "siempre han sido muy centradas en pasar tiempo en casa y comer cosas típicas", explica.

David Rees rodeado de chocolate y caramelos / @davidrees instagram

Y es que David tiene muy claro cuál es su deseo en esta época del año. "A Papá Noel y los Reyes Magos les pediría un 2019 lleno de concienciación de temas importantes, como son la visibilidad de los problemas de salud mental o el saber ayudar a los demás cuando lo necesitan".

Acogedor, hogareño pero, sobre todo, muy navideño. Y no, no estamos hablando del villancico, sino de nuestro protagonista David Rees. No solo consiguió sorprendernos con su mash-up junto a Bely Basarte en LOS40 Music Awards, sino que ahora nos deleita con una melodía navideña con la que dar la bienvenida al nuevo año. Un 2019 en el que, por cierto, ya nos ha asegurado que quiere "sacar más música".

Y tú, ¿cuáles son tus deseos para el nuevo año?