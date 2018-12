María Villar: “No me puedo oír ni ver, lo odio”

No ha ganado el concurso pero, sin duda, será una de las más recordadas por su carisma, su personalidad sin filtros y las polémicas que ha ido generando dentro de la Academia de Operación Triunfo.

Pero María Villar ya está fuera del programa y no puede más que recordar con una gran sonrisa en la cara su salida, que tampoco estuvo exenta de comentarios: “Tuve una salida espectacular. Estaban todos mis compañeros expulsados esperándome con una lata de cerveza, una mcpollo…fue espectacular”.

Pero claro, todo el mundo tiene en mente a su novio cuando se imagina ese momento. “Estuve con ellos [mis compañeros] un rato, me lo pasé super bien con los bailarines… Luego fui a la habitación, vacié un poco la maleta, charlé un montón con Pablo, le conté todas las movidas, se me hizo super tarde y luego…follamos”, reconoció en YU.

Pero llegó el día después. “A la mañana siguiente tuve entrevistas. Era como que no tenía ningún poder de decisión en ese momento iba un poco a donde me iban llevando, iba saludando, era todo bastante confuso, la verdad”, reconoció.

Si hay una polémica que ha sobresalido sobre todas, porque generó un debate nacional, fue el asunto de la ‘mariconez’ de la canción de Mecano. Ella, sigue en sus trece, y cambiaría la letra. “Sí claro, por supuesto, es lo que pienso”, reafirmó, “entiendo que ellos no, pero yo sí”. Pero claro, si a su padre le hubieran cambiado la letra de La puerta de Alcalá, la única canción que ha escrito en su vida, “se la hubiera sudado”, reconoció.

Todavía no tiene claro qué va a pasar ahora. De momento, “quiero que se acabe el programa de una vez y poder ver a mis compañeras y decir, ‘vale, se ha terminado esto, vamos a empezar a currar’”, admitió. Por cierto que para ella hay una ganadora, “Alba, yo creo que sí”.

Lo único que tiene claro, por ahora, es que “yo quiero ser cantante. Hago cosas impulsivamente pero eso ha sido lo único de mi vida que se ha mantenido constante”.

Dani Mateo y Carolina Iglesias quisieron ir repasando con ella algunas de sus actuaciones por OT pero fue complicado. “De toda la vida tengo una cosa y es que no me puedo oír ni ver, lo odio. Nunca me he vuelto a poner una actuación”.

Si quieres descubrir por qué es una chica tan carismática, no dejes de darle al play y disfrutar de una concursante de verdad, sin filtros ni poses.