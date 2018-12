Sweet California: “Super poder, ninguno, somos super normales”

“Super poder, ninguno, somos super normales”, aseguran Alba, Sonia y Tammy, las Sweet California, que cada vez tienen más seguidores y, por supuesto, mantienen a los que han sido fieles desde el principio que les dan su apoyo incondicional.

“Como nos pille un momento de sensibilidad, te abrazan y yo no las suelto, yo me quedo un buen rato”, asegura Alba sobre el cariño que les dan sus fans que, en algunos casos, se han convertido casi en parte de la familia.

“Yo me he ido a su casa”, reconoce Sonia. “Hay algunos que hacen tantas locuras para verte que les coges cariño. Por ejemplo, dos chicas de Barcelona, que las vemos y es como ‘quiero abrazarte’”, cuentan, “un día cogieron el coche y ya era tarde, sí, conciertos de Sweet California también los hay tarde, y cogieron el coche después del concierto y les dije ‘por favor, avisad cuando lleguéis’ porque no queremos sentirnos responsables”.

Fans que las han acompañado a lo largo de dos años de gira que las ha llevado a recorrer el país de punta a punta y que ahora siguen ahí apoyando su nuevo trabajo, Origen. “Una sorpresa porque hemos estado dos añitos girando, super agradecidas, hemos disfrutado mucho, pero eran dos años sin música nueva y el cambio, más al latineo y al español… Yo tenía un poco de miedo”, reconoce Alba, “y nos sorprendió porque Loca está teniendo mejores resultados que los singles que habíamos estado sacado antes”.

Esas nuevas canciones sonarán en los dos Vodafone Yu Music Show que han anunciado. Estarán el 1 de febrero en el Escenario Santander de Santander y el 2 de febrero, en la Sala Oasis de Zaragoza. Será la antesala del comienzo de su gira.

¿Cómo serán sus nuevos conciertos? Dale al play para enterarte de todo y descubrir, además, cuál ha sido su peor concierto hasta ahora.