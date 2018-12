3 de 10 Convertirse en el mejor estreno de un vídeo en Youtube no es tarea fácil. Ariana Grande lo ha conseguido gracias a Thank U, Next, desbancando a BTS y Taylor Swift. ¿La fórmula? Un sinfín de referencias a películas de los 2000’s como Chicas Malas, A por todas y Una Rubia Muy Legal; una letra dedicada a sus ex; y alguna que otra indirecta a Donald Trump. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los vídeos musicales más divertidos del año. Thank U, Ari!