6 de 11 María y Miki de Operación Triunfo 2018 invitaron a reflexionar a todo un país sobre la evolución del lenguaje. Los concursantes propusieron cambiar la palabra “mariconez” por “estupidez”, pero Nacho Cano se opuso a ello. Que la palabra “mariconez” no fuese ofensiva en 1988 no significa que treinta años después sí lo sea. Mecano en ningún momento escribió Quédate en Madrid con esa intención, ni mucho menos, pero la expresión no es la más indicada a día de hoy. El debate que se creó ocupó titulares y terminó coronando a María como la favorita de aquella semana.