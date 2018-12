Blas Cantó hace morir de amor a los seguidores de Auryn con su último mensaje

Cuando una boy band se separa empiezan las especulaciones para saber cuándo volverán a reunirse. Que se lo digan a Dani Martín que todavía, 10 años después, le siguen preguntando cuándo veremos de nuevo a El canto del loco (y eso que lo suyo no era de este perfil).

Hay muchos fans que siguen esperando el regreso de One Direction, por ejemplo. Y, sin duda, también hay muchos seguidores de Auryn que anhelan volver a ver a los cinco chicos moverse por el mismo escenario.

Es poco probable que veamos en breve alguna de estas reuniones, aunque no perdemos la esperanza, eso nunca. Pero está claro que hay mensajes que avivan las ganas de que se haga realidad y uno de ellos es el último que ha compartido Blas Cantó en redes.

“Cuando me alcanzas en los años me vuelvo a dar cuenta de que eres el pequeño. Aunque muchas veces has parecido el mayor, en tus valores y en tus decisiones. Por eso te sigo admirando tanto o más que el primer día”. Son palabras que ha dirigido a su ex compañero Dani Fernández que acaba de cumplir 27 años.

Pero ahí no paró. “Y qué placer el mío poder mirarte a los ojos y seguir viendo al mismo chico de la puerta del Romea en el Veo Veo. Tus pasos son mis pasos, tu familia es mi familia. Y tú eres mi hermano. Feliz cumpleaños Dani Fernández. Te quiero. #13AñosJuntos #YLoQueQueda”, terminaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 11 Dic, 2018 a las 9:52 PST

Y claro, ante semejante declaración de amistad, el homenajeado no pudo por menos que contestar: “Joder, muchos son los años que pasan y sigo aprendiendo de ti. Sabes que soy poco detallista pero que aquí me tienes siempre que me necesites. Como tú dices, tus pasos son mis pasos. Gracias”.

Y todo esto acompañado por una colección de fotografías que reflejan los buenos momentos que han compartido a lo largo de estos años. “Mi corazón de auryner se ha roto en mil pedazos”, comentaba una de sus seguidoras, “reencuentro pronto porfa plis”, añadía otra.

Y es que, ante semejante demostración de cariño, sus fans no han podido más que anhelar esa vuelta del grupo mientras morían de amor. Frases como: “Sois las mejores personas de este mundo, os quiero muchísimo Dani y Blas, valéis oro”, “¿Podéis ser más bonitos? Qué orgullo es teneros como ídolos”, “Tenéis algo muy bonito, conservarlo siempre, felicidades Dani” o “Quisiera no llorar pero si me pones esas fotos, NO ME DEJAS OTRA OPCIÓN”.

Feliz cumpleaños

Dani no ha dejado de recibir felicitaciones y ha querido agradecer tanto cariño. “Hoy he llegado a esta cifra con muchísima ilusión por mi futuro. Gracias por todos los mensajes que he recibido. Es imposible contestar a todos, pero me siento muuuuy afortunado, por tener todo lo que tengo, desde mi familia, mis amigos y, sobre todo, la gente que me escucha y que se deja tiempo, dinero y esfuerzo en que yo siga trabajando en esto tan difícil que se llama música. Estoy volviendo a empezar, con más ganas que nunca. Y aunque como persona nostálgica que soy tengo mis recaídas, estáis todos vosotros para levantarme”, compartía en redes.

Y es que llegar a los 27 no es ninguna tontería y ha querido celebrarlo haciendo lo que más le gusta, con música. “Ayer pude despedir mis 26 de forma improvisada. Se me ocurrió esa misma tarde irme a una Jam y tocar con mi gente. Gracias a los amigos que estuvieron por acompañarme una vez más en mis locuras y a los que no estuvieron porque fue un puto lunes y avisé ese mismo día. Ya habrá mil más”, explicó.