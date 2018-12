Soge Culebra: El rapero que lo peta mezclando el rap con Pablo Alborán

Se llama Gabriel Gómez, es murciano y tiene 19 años y puede que con estas señas no tengas claro de quién estoy hablando pero puede que la cosa cambie si te digo que su nombre artístico es Soge Culebra.

Youtube ha sido su trampolín, donde acumula más de 600.000 seguidores. Es la plataforma que le ha ayudado a llegar donde está ahora y publicar su primer disco, Mar de cristal. Aunque muchos le llaman rapero él no está de acuerdo con esa etiqueta porque se considera más cantautor.

“Me considero más de Ismael Serrano. No sigo el patrón de rapear porque también me gusta cantar, hacerlo más melódico, me gusta más. Prefiero la innovación, sonido del rap pero meterle más matices, más melódico”, explicó en YU.

Y es que si hay algo que le gusta por encima de todo es la música, con palabras mayúsculas y sin distinciones. “Soy melómano, me encantan todos los géneros musicales, me chifla la música. Escucho desde el mismísimo rapero más chungo del pueblo de Madrid hasta Pablo Alborán o Joaquín Sabina”, aseguró.

Y ahí está la clave porque no se cansa de repetir que su ídolo es Pablo Alborán. “Es mi cantante favorito, yo aprendí a cantar por Pablo Alborán, soy groupie de Pablo Alborán”, confirmó.

Pero fue su tío, “de la vieja escuela del hip hop de Murcia” el que le inculcó el amor por este género. “La primera pieza que escuché de hip hop era de un rapero de Murcia que se llama Piezas. Desde ese momento me interesé. No sabía cantar como Pablo Alborán, no sabía hacer giros y dije, ‘el rap, a la hora de la voz, es lo más fácil’. Me acostumbré a hacerlo, me encantó y poco a poco iba mezclando el rap con Pablo Alborán, es una especie de ‘pabloalborap’”.

Si ahora eres uno de los que sigue y escucha la música de este chaval seguro que te provocará curiosidad escucharle cuando comenzó. Con 14 años ya se grababa rapeando. De eso y de lo que dicen algunas de sus canciones habló con Dani Mateo. Dale al play para enterarte de todo.