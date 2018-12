1 de 5 "Mi madre me llevaba al estudio porque ella también rapeaba. Un día empecé a robarle sus CD con bases y me puse a escribir. Y cuando tuve 18 le dije a mi madre que quería rapear, le mostré cómo lo hacía y me dijo que no rapearía hasta que no tuviera 21. Así nació Megan Thee Stallion" relata la intérprete en una entrevista para Billboard.