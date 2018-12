Jaime Lorente: “Tocaba la guitarra y me compré un ukelele”

Élite se ha convertido en una de las series del momento, por lo menos entre los adolescentes, que ya esperan como agua de mayo la llegada de la segunda temporada. Pero tendrán que esperar y en este intervalo, les queda seguir los pasos de sus protagonistas.

Uno de ellos, Jaime Lorente, el que da vida a Nano, el chico rebelde que, en el fondo, tiene un gran corazón y conquista a la chica protagonista. Un personaje del mismo perfil que Denver, su personaje en La casa de papel.

Aunque su trayectoria se remonta en el tiempo mucho más atrás, sobre todo en teatro, ha sido la televisión quien le ha dado la popularidad de la que ahora disfruta y que ha disparado sus seguidores en redes sociales. Un tema que, en ocasiones le incomoda. “Yo recibo una cantidad enorme de mensajes. Muchos son positivos, pero otros también negativos, no de insultos, pero comentarios innecesarios. No llegan a ser haters, es gente que te enseña lo más íntimo de su ser e intentar provocar no sé qué cosa y yo lo encuentro hiper violento. Cualquier cosa vale”, confiesa en la entrevista con Madmenmag.

/ Gerard Estadella

Y es que en muy poco tiempo, el actor ha alcanzado los casi 5 millones de seguidores, una cifra que puede llegar a marear. “Con el tema de Instagram yo creo que tengo seguidores por encima de mis posibilidades. Tengo un montonazo. Fue gradual, primero con La casa de papel y después con Élite. Y digo yo, si me conocieran de verdad no me seguirían”, asegura sacando a relucir su lado más humilde.

Y en eso estamos, en conocerle y una de las cosas que más nos gustan es el que tiene que ver con la música. De momento no sabemos si algún día se plantearía probar en este otro mundo como ya han hecho muchos otros actores pero estamos convencidos de que lo suyo sería diferente, como él. Sabemos que toca el ukelele. “Tocaba mucho la guitarra y me compré un ukelele. Nunca me han pedido tocar el ukelele, pero quién sabe si algún día me dan un papel de alguien que toque el ukelele. Hay que estar preparados”, asegura.

De momento sólo se lo plantea como una posibilidad dentro de un guion, pero nunca se sabe. Ahora lo que le toca es defender a los dos personajes que tanto le han dado y que tienen nuevas temporadas pendientes.

/ Gerard Estadella

Del chico de La casa de papel es difícil olvidarse de su risa que es muy característica. “Me acuerdo perfectamente que cuando me llega la separata del casting, en el guión no ponía que se reía ‘ja, ja, ja’ así (ríe como Denver). Ponía que se reía de una forma muy característica, muy peculiar. Lo repetían mucho en el guión y pensé ‘me voy a inventar una risa’. Y fui con esa porque me hizo gracia. Qué horror decir que te haces gracia a ti mismo (dice pensando en alto y sonriendo). Y pensé, ‘venga la voy a hacer en el casting’. Me lancé y se quedó. De esa cosa que te ríes, con una cosa tan estúpida como una risa, pero descubres un montón de cosas del personaje”, cuenta.

Luego llegó Élite y, menos mal que sus primeras reticencias quedaron atrás porque la serie se ha convertido en todo un éxito. “Al principio cuando me llega la propuesta del casting, veo que es una serie de adolescentes y me daba un poco de miedo”, reconoce con total honestidad.

Pero hay una explicación. “Primero, porque no me apetecía nada hacer una serie de adolescentes desde la versión edulcorada de la gente adulta que considera al adolescente como un ser humano que no tiene derecho a sufrir, porque no es suficientemente maduro. Pensé ‘no me apetece hacer esto’”, continua explicando.

Pero claro, a veces, dar segundas oportunidades sirve de algo. “Pedí que me pasaran una separata para ver cómo estaba escrito y lo que leí me gustó un montón. Y fui a hacer la prueba y lo que hablé con la directora de casting me gustó muchísimo y me contaron la Biblia de la serie, por dónde iba a ir, y me pareció súper interesante, sobre todo porque era una serie hecha casi por adolescentes y para adolescentes, desde una visión muy realista y muy objetiva de los problemas reales que tiene la gente joven. No esta cosa de ‘somos unos loquitos y nos emborrachamos solo’…”, reconoce.

Así que aceptó y en la serie coincidió con María Pedraza, la que se ha convertido además de su pareja en la serie, su pareja en la vida real. Aunque de esos temas prefiere no hablar. “Estoy viviendo una etapa muy bonita”, es lo único que puede decir.