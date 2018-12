The Cure, Janet Jackson y Radiohead, entre los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll

La promoción musical de 2019 ya tiene a los miembros que entrarán a formar parte del selecto Salón de la Fama del Rock and Roll. Después de las votaciones pertinentes, los nombres que engrosarán la lista en la ceremonia que se celebrará el próximo mes de marzo serán Radiohead, The Cure, Janet Jackson, Def Leppard, Stevie Nicks, Roxy Music y The Zombies.

Este selecto club cuenta en su nómina con los nombres más representativos de la música, y, para acceder a él, sólo se puede ingresar una vez transcurridos 25 años desde la publicación de un primer trabajo.

Las primeras reacciones de los elegidos no se han hecho esperar. "Tengo mucho que decir sobre esto, pero guardaré esas palabras para más adelante. Por ahora solo diré, he estado en una banda desde 1968. Ser reconocida por mi trabajo en solitario me hace respirar profundamente y sonreír. Es un sentimiento glorioso", dijo Stevie Nicks, que comenzó su carrera como cantante de Fleetwood Mac.

Joe Elliott, cantante de Def Leppard, también se ha pronunciado al respecto: "Ahora podemos dejar de contener la respiración. Qué maravilloso es estar en el mismo club que los Rolling Stones, losBeatles, The Who y Queen. Es una bonita insignia de honor".

Entre las grandes ausencias de este año, que fueron nominados pero no consiguieron su plaza, se encuentran nombres como Rage Against the Machine, Kraftwerk, MC5, Rufus & Chaka Khan o John Prine, que no consiguieron la votación necesaria para entrar en el selecto club.

Janet Jackson, durante un concierto en directo. / (Sean Gardner/Getty Images)) / Janet Jackson, durante un concierto en directo.

Después de unos años en los que el ingreso en este prestigioso grupo parecía orientado al hip-hoy y la música urbana, el Salón de la Fama del Rock volvió a orientarse a sus orígenes incluyendo en 2018 a Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.