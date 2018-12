Ximena Sariñana:“Me vale madre lo que opinen los demás”

Que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez lo demuestra Ximena Sariñana con su polifacética carrera artística. Si ya la conocíamos como cantante, compositora y actriz, ahora se suma su nuevo papel como madre de su hija Franca. Porque sí, la maternidad es una pasión, pero también un trabajo.

Tras un breve pero merecido descanso, la mexicana vuelve a retomar sus proyectos musicales y visita nuestro país para hablarnos sobre un futuro disco previsto para primavera de 2019 y su experiencia como madre y mujer trabajadora.

Ver esta publicación en Instagram Orgullosa de ser mexicana 🇲🇽#VivaMéxico Una publicación compartida por Ximena Sariñana (@ximenamusic) el 15 de Sep de 2018 a las 2:20 PDT

Este mismo año estrenaba dos nuevos singles: Que tiene y Si tú te vas, que sorprendían a su sus fans con un nuevo sonido más urbano y unos ritmos propios de géneros latinos a los que, hasta el momento, Ximena nunca había recurrido. Además, durante la presentación en directo de sus nuevas propuestas que tuvo lugar el pasado miércoles en la capital, la artista anunció que su próxima canción se estrenará en enero.

Sariñana es una figura imprescindible dentro de la música mexicana y latinoamericana en general. Ganadora del galardón MTV a Mejor Artista Revelación en 2008 y nominada en diferentes categorías en importantes eventos como los Premios Grammy o los Grammy Latinos, la artista promete darnos qué hablar el próximo año. Estad atentxs.

Ximena y la maternidad

Eres cantante, compositora, actriz y ahora también eres madre, ¿cómo consigues compaginarlo todo?

En esto de la maternidad moderna siento que no hay muchas reglas. No hay un manual de cómo ser madre y a la vez seguir siendo artista y trabajando. Definitivamente es súper cansado, pero la verdad es que estoy muy contenta porque siento que (mi hija Franca y yo) estamos creando nuestras propias reglas y adaptándonos la una a la otra.

¿Veremos reflejado en tus próximos trabajos tu experiencia con la maternidad?

No lo sé. Creo que es muy temprano para saberlo. Definitivamente es algo que te cambia la vida y eso se va a reflejar porque toda la música que hago es autobiográfica y busca expresar el estado en el que estoy cuando compongo.

Las mujeres estamos viviendo un momento sumamente importante: cuestionando muchas cosas, rompiendo barreras y abriendo temas que estaban cerrados

¿Crees que la importancia de la maternidad está reconocida? Que la gente entiende y valora lo que significa ser madre.

Yo creo que el papel de ‘la madre’ sí está reconocido, lo que es nuevo o sigue en construcción es este nuevo rol de madre ligado a la idea de mujer trabajadora, emprendedora, independiente. Estamos viviendo un momento sumamente importante para las mujeres donde estamos cuestionando muchas cosas, rompiendo barreras y abriendo temas que estaban cerrados. Dentro de ese proceso me parece muy importante el hecho de convertirme en madre e introducir este estado en la ecuación

Ximena y su próxima música

Tus últimos lanzamientos han sido Qué tiene y Si tú te vas, canciones donde has innovado y dado una vuelta a tu estilo musical con sonidos más urbanos. ¿Cómo ha sido este proceso de transformación?



Con cada disco busco salirme de mi zona de confort y experimentar cosas nuevas. Si estudias mi repertorio te das cuenta de que cada disco es un mundo, las canciones son muy diferentes, los productores son distintos. Incluso tengo un disco entero en inglés. Ahora tenía muchas ganas de hacer algo que tuviera elementos relacionados con el R&B, el hip hop, el dancehall jamaicano o los ritmos latinos. Lo urbano definitivamente está reflejado y el disco muestra esa experimentación.

¿Cómo definirías este nuevo trabajo?

Es un disco muy luminoso, sin tantos tapujos, no es rebuscado, es muy directo. El mismo proceso de componer las canciones me hizo sentir muy cómoda con mi feminidad, y eso hace que sea muy femenino. Me encuentro en un punto de mi carrera muy lindo, ya me probé a mí misma todo lo que me tenía que probar. Mi disco pasado fue un disco en el que me estrené como productora, algo que desde que empecé a estudiar música había sido mi mayor reto. Haberlo logrado ha sido muy liberador, ahora las posibilidades son infinitas.

¿Cuál ha sido el mayor reto que has encontrado a la hora de salir de ‘tu zona de confort’?

Cuando te adentras en terrenos desconocidos te dan miedo muchas cosas. Me acuerdo del sentimiento de cuando estaba escribiendo Qué tiene. El simple hecho de decir ‘vale madre lo que digan’, que es algo digo todo el rato hablado pero nunca lo había cantado, fue una experiencia muy fuerte y me hizo pensar: ¿por qué no canto como hablo? Decir las cosas tan directamente te da miedo, te crea dudas, a veces te incomodas. Pero eso es justo lo que buscaba, ponerme en situaciones así y verme como otro tipo de persona. Fue muy bonito romper con eso. Te llena de satisfacción.

Ximena Sariñana: "Me vale madre lo que digan"

Yo puedo ser una mujer que tome el mando de las cosas, puedo ser la que rompa o inicie una relación, puedo ser directa.

¿Qué sentimientos estarán más presentes en tus nuevas canciones?

Creo que hay mucho empoderamiento en este disco, tanto en el desamor como en el amor. Todas las canciones hablan desde un lugar muy empoderado al decir cosas como: ‘me vale madre lo que opinen los demás’ o escribir canciones como Si tú te vas, que habla de seguir adelante tras una ruptura. Las canciones de amor también son muy directas, escritas desde el punto de vista de pretendiente más que de ser pretendido. Es un empoderamiento muy femenino y refleja el proceso por el que estoy pasando yo y por el que pasan hoy en día todas las mujeres. Estamos rompiendo los estereotipos y barreras que la misma sociedad nos impone y luchando por poder decir: ‘yo puedo ser una mujer que tome el mando de las cosas’, puedo ser la que rompa o inicie una relación, puedo ser directa.

¿Algún momento especial o anécdota que recuerdes sobre la grabación de tu próximo disco?

¡Muchas! Fue un disco súper interesante de hacer porque tiene colaboradores mucho más jóvenes que yo y que además no estaban necesariamente en el mismo mundo. Los productores pertenecían más al mundo de lo urbano. Ver a tantas personas trabajando en un mismo track fue súper interesante. Al principio te da miedo porque no sabes si va a funcionar o cómo te van a percibir. Pero al final fue muy bonito darse cuenta de que las cosas, cuando las pones al servicio de la música, siempre fluyen.

¿Ya tienes el nombre decidido? ¿Alguna pista que puedas darnos para que tus fans puedan intentar adivinarlo?

Es un nombre muy lindo y muy icónico. Definitivamente tiene una historia.

¿Algún consejo para quitar el miedo al qué dirán, a exponernos a la mirada de los otros?

Creo que se trata de recordarse constantemente que uno es quien es y debe siempre celebrar lo que le hace único, entender que todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. En la medida en la que seamos capaces de estar en paz con nosotros mismos vamos a poder disfrutar más la vida. Y al final es eso, ¿no? Disfrutar y no frenarse por lo que la gente vaya a pensar.