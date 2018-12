Sebastián Yatra da detalles de su próximo álbum y anuncia primera gira oficial en España

Más de 200 shows en 87 ciudades diferentes. Eso es lo que hizo Sebastián Yatra el año pasado y sigue vivo, lleno de fuerza y sin parar de trabajar. Quizás toda la fuerza le llegue de Don Benito al que lleva en la medalla que le dio su madre hace un par de años y que nunca se quita, “es como una protección muy bonita, representa a Dios en mi vida, el amor y todas las cosas buenas. Me protege bastante”.

Desde luego, no puede quejarse de cómo le van las cosas, llega para anunciar su primera gira oficial en España. Estará el 15 de marzo en Madrid, el 16 en Sevilla y el 17 en Barcelona. “Son solo tres conciertos pero la idea es regresar en verano. Yo he hecho varias giras de verano en España y se pasa increíble”, confesó, en YU, a Dani Mateo al que previamente le había regalado una pulsera de oro que llevaba puesta en su muñeca.

Pero la gira no es su único propósito para 2019. “Estoy trabajando en un nuevo álbum que les quiero presentar en el año entrante. Estamos también con canciones urbanas, porque el álbum va a ser solo de baladas, un álbum muy romántico”, avanzó.

Y es que la balada es una de sus señas de identidad que, de hecho, le han generado más de una anécdota divertida. No dudó en contar una que tuvo lugar en Madrid. “Yo en los shows siempre canto baladas sin importar donde estoy cantando. Una vez nos pasamos un poquito porque cantamos aquí, en Frabric, se llama la discoteca”, recordó. Y sí, el colombiano cantó baladas en Fabric...hubiera estado bien verle. “Además, ese día venía un amigo mío de Portugal y cantamos en portugués y la gente no entendía lo que estaba pasando. Fue empezar a cantar Mirarte solo y la gente empezó a gritar y silbar…fue horrible”, reconoció.

Su último single, con el que está triunfando ahora, es Ya no tiene novio. “A mí me gustan las mujeres solteras. Yo no puedo estar en una cosa ahí en la que estoy engañando a alguien”, soltó antes de echarse a reir.

En esa canción se le oye cantar: “Si me llama yo le doy”. Y claro, hay quien piensa en sexo. “Puede ser le doy amor, le doy un abrazo… hay gente dañada, pervertida, como Dani (Mateo), que asume ciertas cosas que no son. Yo estaba hablando de te doy un abrazo”, intentó justificar.

Recuerdos adolescentes

Y ya puestos a hablar de amor y sexo recordó un viaje que hizo a Europa, con 90 mujeres, cuando tenía 14 años. Son viajes que hacen las quinceañeras en las que “aceptan hombres pero ninguno va estos viajes de quinceañeras. Había 90 chicas y éramos tres hombres. Yo me apersoné del tema y quería ser querido. Me excedí”, explicó.

Pero aquel viaje no lo ha olvidado porque, entre otras cosas, en ese momento “tuve mi primer amor de verano, se llamaba Isa. Fuimos a Barcelona, Francia… para mí el viaje era principalmente para conocer mujeres. No existía Tinder y tocaba recurrir a otras cosas, como viajes de quinceañeras”.

Y puestos a recordar, ¿por qué no acordarse de los nombres artísticos que barajó en un principio? “Hubo uno horrible que era Sebbas, suena horrible. Y lo peor es que hubo una reunión super seria en mi casa, en la sala, el tipo que nos estaba llevando, mi mamá y estaba mi mejor amigo detrás de la puerta y escuchó toda la conversación y se quería morir de la risa”, relató.

En aquellos momentos iba con bufanda a todas partes, incluso en verano, para cuidarse la voz. Le llamaban Bufy. Tenía 15 años y “estaba en un equipo de fútbol y jugaba con mi bufanda y eso que yo vivía en Miami”. Pero hay una explicación a esta excentricidad que tiene que ver con el amor que sentía por la música. “A los 14 años, por mala técnica, tuve nódulos en las cuerdas vocales”, y tuvo que hacer terapia y surgió la bufanda.

Pero volviendo al presente, últimamente hemos visto que entre él y Aitana hay cruces de palabras y piropos. ¿Habrá colaboración? Dale al play y descubre su respuesta, entre muchas cosas más.