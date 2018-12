Ana y el apocalipsis, Miamor perdido y Yuli, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana podremos elegir entre el film de ciencia ficción Mortal Engines y el thriller Expediente 64: Los casos del departamento Q y el drama británico La búsqueda de la felicidad.

Si eres más de historias nacionales, llegan a la taquilla las españolas Miamor perdido y la nueva película de Icíar Bollaín, Yuli.

Para ver en familia estará disponible la cinta de animación Ataque a los Titanes: El rugido del despertar y nuestra recomendación: la comedia de terror navideña Ana y el apocalipsis.

Comedia romántica en la que todo vale en el arte del amor y el de la guerra. Amor loco y rupturas serán el día a día de nuestra pareja protagonista, junto con la aparición y desaparición del que bien podría ser el mismísimo gato de Schrödinger.

Emilio Martínez-Lázaro (Ocho apellidos vascos, El otro lado de la cama) dirige las actuaciones de Dani Rovira (100 metros) y Michelle Jenner (La sombra de la ley).

Drama biográfico sobre el bailarín cubano Carlos Acosta, toda una leyenda, pionero dentro del mundo del ballet y protagonista de algunos de los espectáculos más famosos del Houston Ballet o Royal Ballet de Londres.

Carlos Acosta (El cazador de dragones) y Santiago Alfonso (Un paraíso bajo las estrellas) son los protagonistas de la nueva película de la directora Icíar Bollaín (También la lluvia, Te doy mis ojos).

Escrita por los autores de las trilogías de El señor de los Anillos y El Hobbit, esta película distópica de aventuras postapocalípticas se ambienta en un mundo miles de años posterior a un gran cataclismo, en el que las ciudades vagan por la tierra en movimiento sobre ruedas.

Hugo Weaving (Matrix) y Hera Hilmar (An Ordinary Man) lideran el reparto de este film dirigido por Christian Rivers (Minutes Past Midnigh).

Thriller ambientado en los años 80, en el que veremos el descubrimiento de tres cadáveres momificados que se escondían detrás de una pared y en extrañas circunstancias.

Nuevo caso para los detectives del Departamento QChristoffer Boe (Beast, Sexo, drogas e impuestos) es el director de esta película en la que podremos ver las interpretaciones de Nikolaj Lie Kaas (Britannia) y Fares Fares (El Cairo confidencial).

Una madre y ama de casa va a tomar una decisión que cambiará para siempre su vida. ¿Quieres saber cuál es?

Escrito y dirigido por Dominic Savage (Amor + Odio), en este drama veremos a los actores Gemma Arterton (Summerland) y Dominic Cooper (Mamma Mia: Una y otra vez).

Animación japonesa dirigida por Tetsuro Araki (Guilty Crown, Kurozuka) y Masashi Koizuka (Ataque a los Titanes, Attack on Titan: Lost Girls), en la que supone la tercera película que recapitula los episodios de la serie, concretamente del 26-37, que es el arco "Enfrentamiento de Titanes".

Nuestra recomendación de la semana:

Zombies, números musicales y terror navideño, ¿quién puede pedir más? Esta película promete la diversión más original de la semana, ¡no lo dudes!.

John McPhail (Where Do We Go From Here?) es el director de esta comedia de terror navideña protagonizada por Ella Hunt (Robots: La invasión) y el debutante Malcolm Cumming.