Taylor Swift, Camila Cabello y Dua Lipa, entre las letras más buscadas de 2018

Los resúmenes de lo mejor del 2018 nos está dejando grandes sorpresas. Por ejemplo entre los términos más buscados del año figuran Demi Lovato o Avicii pero en la búsqueda de letras de canciones, ninguno de sus temas aparecen entre los primeros puestos. Ese honor queda reservado a Taylor Swift.

La cantante ocupa la primera posición con la canción Look what you made me do, el tema cuya letra es la más buscada en la página LyricFind, responsable de este ranking.

En los primeros puestos de la clasificación figuran otros dos éxitos internacionales como son Havana, de Camila Cabello junto a Young Thug, y New rules, el temazo con el que Dua Lipa ha conquistado al público.

Entre los diez primeros puestos de esta tabla encontramos a Maroon 5, Post Malone, Charlie Puth, Cardi B o Drake. Precisamente buena parte de estos artistas repiten en las siguientes diez posiciones con el resto de singles del año.

Sólo una canción en castellano consigue hacerse un hueco entre las 20 primeras cuyas letras son más buscadas por los amantes de la música. Ese honor va a parar a manos de Maluma y su Felices los 4.

¿Vosotros qué letras soléis buscar en la red?