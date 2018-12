Lukas Graham: “Creo que si no eres feminista, eres un imbécil”

Lukas Graham, autores del éxito mundial 7 Years, visitaron Madrid para presentar su tercer álbum: 3 (The Purple Album) y su último single: Love Someone.

Charlamos con el cantante y compositor del grupo sobre su nuevo trabajo, las crisis migratorias y los refugiados, sobre feminismo, sobre la apropiación cultural y de cómo la tecnología está cambiando a las personas.

Sobre el arte de la portada de 3 (The Purple Album), el cantante y compositor de la banda danesa nos contó que, para él, la música es lo importante y "no quería que saliera mi cara en la portada. No soy tan guapo… pero creo que esta foto describe bien lo que es la música. Toda la creatividad es inherentemente femenina".

Durante la entrevista, Graham nos contó también que: "Creo que si no eres feminista, eres un imbécil. Si no estás de acuerdo con que las personas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos y eso va tanto para mujeres como hombres como gays, refugiados, extranjeros… Creo que tenemos que recordar los valores que queremos defender antes de que dejemos que las democracias del Este empiecen a desmoronarse ante una nueva ola de fascismo".

Sobre las crisis migratorias y los refugiados, estuvimos charlando hace poco con Rita Ora. La cantante nos contaba que no haber crecido en Londres probablemente no tendría tanto éxito. "Creo que es una afirmación de mierda", comentaba tajante Lukas Graham.

"Tienes que tener en cuenta que Rita Ora tiene padres albaneses, así que lo que creo que está diciendo es que si hubiese nacido en Albania o en Kosovo, su vida habría sido diferente, sus oportunidades habrían sido diferentes. Pero yo no creo que hubieran sido tan diferentes. Si tú quieres romper barreras lo puedes hacer", continuó.

Dale al play para ver la entrevista completa.