4 de 10 “Es una obra maestra de 7 canciones”, señalan en Billboard que considera el álbum del rapero como un clásico. Y no hay que olvidar que es uno de los muchos álbumes en los que ha trabajado este año Kanye West que parece haber volcado lo mejor en los álbumes de los demás que en los suyos propios. Daytona no ha sido un exitazo en ventas teniendo en cuenta que no pasó del nº3 y sólo permaneció 7 semanas en la lista, pero los críticos se han puesto de su parte.