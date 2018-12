¿Qué concursante debe ganar ‘OT 2018’? Nos mojamos

Operación triunfo 2018 llega a su fin. Este miércoles, tras la decimotercera gala del programa, conoceremos al nuevo ganador o ganadora que cogerá el testigo a Amaia Romero, también conocida como Amaia de España.

Natalia, Alba Reche, Famous, Sabela o Julia, uno de ellos se alzará como vencedor. Ahora bien, ¿quién debe ganar OT 2018? En LOS40, cada redactor ha hecho un alegato a favor del concursante que considera que merece ganar el talent musical de La 1:

Natalia (Adriano Moreno)

"Su personalísima voz no tiene límites y atesora matices que la han ayudado a ser la artista más versátil de la edición, un perfil camaleónico que nos ha deleitado con actuaciones tan emocionantes como The Scientist, de Coldplay; a otras propias de una auténtica diva pop, como Seven Nation Army, de The White Stripes, o ese icónico Toxic de Britney Spears que hizo junto a Alba Reche y que ya forma parte de la memoria colectiva. Ella representa el espíritu de Operación triunfo y tiene todo lo necesario para cumplir con el objetivo final del concurso: una voz espectacular, un poderoso físico y ese 'algo' con el que consigue hipnotizar a todos los presentes. Que no se nos olvide, Operación triunfo va, valga la redundancia, de triunfar y ella está lista para romper todos los esquemas de la industria musical".

La mejor actuación de Natalia: Seven Nation Army, de The White Stripes:

Sabela (Alberto Palao)

"Si estamos premiando el aprendizaje dentro de la Academia, sin lugar a dudas, Sabela tendría que ser la ganadora. La gallega ha demostrado que absorbe la información como una esponja y ha conseguido emocionarnos con temas como Set Fire To The Rain o Next To Me, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de esta edición. Además, Sabela ha demostrado que no necesitas ser el foco de atención para caer bien al público. Su personalidad reservada y sincera ha cautivado a miles de sabelistas. Por todo ello, Sabela debe ser la ganadora de OT 2018".

La mejor actuación de Sabela: Next to Me, de Emeli Sande:

Famous (Laura Coca)

"Famous lleva la palabra de "ganador" de esta última edición de Operación Triunfo. No solo ha demostrado haberse convertido en un profesional a nivel vocal, sino también en lo personal. Se ha mantenido al margen de todas las polémicas que han tenido lugar en la Academia. Su única misión es exprimir la oportunidad de formar parte de este talent show para aprender, y lo ha conseguido con el paso de las galas. Una voz profunda y única que no merece otra cosa que la victoria".

La mejor actuación de Famous: Nobody But You, de Cesár Sampson:

Julia (Alejandro Gómez)

"Creo que Julia sería una digna ganadora por dos razones importantes: su voz y el género al que pertenece. La artista es la clara demostración de una voz diferente y llena de matices. Si a ello le sumamos la fuerza y la seguridad sobre el escenario, el resultado es el visto en cada gala: actuaciones de gran calidad. Además, Julia es la cantante que más ha apostado por la música en castellano y por artistas españoles para la elección de sus temas, siendo así la gran embajadora de la Marca España en el concurso y haciéndose un hueco en el panorama musical de nuestro país. Todo esto ha hecho que, en conjunto, con una progresión más que adecuada desde el inicio, un gran esfuerzo y una sensibilidad única, Julia sea una merecida finalista y una digna ganadora de OT 2018".

La mejor actuación de Julia: 90 minutos, de India Martínez:

Alba Reche (Paula Hergar)

"Alba Reche es la voz más singular y reconocible de OT 2018. Ha conseguido hacerla brillar con baladas, temas más movidos y hasta clásicos, que parecían inalcanzables, ha logrado hacerlos suyos con una versatilidad y mimo que ha abierto la veda para que las nuevas y veteranas generaciones se reencuentren. Además, los valores de Alba y su personalidad arrolladora la han convertido en una de las concursantes referentes dentro de la Academia. Lejos de pasar desapercibida, siempre ha transmitido sus momentos más alegres como los más tristes, y ha reivindicado lo que creía justo para sus compañeros y ella. Por lo que Alba encarna a la perfección lo que debería ser una ganadora de Operación Triunfo: trabajo, esfuerzo, valores, diversión, realidad, singularidad y mucho talento".

La mejor actuación de Alba Reche: La llorona, de Chavela Vargas: