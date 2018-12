El brilli-brilli de Mariah Carey ilumina la Navidad en Madrid

"Haz mi sueño realidad, todo lo que quiero por Navidad eres tú". Esta es la frase que probablemente hayan gritado más alto todos los seguidores de Mariah Carey durante su concierto en el WiZink Center de Madrid.

La artista ha vuelto a nuestro país tras 18 años sin dar un espectáculo completo. Este 17 de diciembre, la estrella navideña por excelencia ha dado un concierto en el que ha repasado sus grandes villancicos y en el que no ha faltado, está claro, su archiconocido hit All I Want For Christmas Is You.

Hay que recordar que la última vez que pisó España para actuar fue en 2002. En el plató de Operación Triunfo interpretó Through the Rain y, desde entonces, la cantante no se había pasado por aquí. Pero en diciembre 2018 lo ha hecho y, por supuesto, a lo grande.

Mariah Carey ha desplegado todo el artificio navideño posible en el WiZink Center. Con un repertorio adecuado para la ocasión, que ya lo lleva repitiendo durante toda la gira, la neoyorquina ha teletransportado a todos sus seguidores al mismísimo Times Square en fin de año.

Además, como gran popstar y como guiño a nuestro país, la artista ha intepretado algunos de sus hits (a pesar de no estar en el repertorio navideño) como The Distance o Emotions.

Como buena diva del pop, el show ha estado lleno de cambios de vestuario (incluidas alas, gorros y pompones, brilli-brilli y escotes imposibles), de florituras melódicas y grititos súper agudos, de escenas maquillaje sobre el escenario y, sobre todo, de sentido del humor. Al fin y al cabo, si algo se ha ganado la estrella a lo largo de estos años, es el cariño de todo el público gracias a lo divertida que es.

Con este show, Mariah Carey deja claro a su paso por Madrid que no hay nadie que nos haga disfrutar más de la Navidad que ella. Algunos se lo imaginaban, otros no, pero todo lo que queríamos por navidad era a ti, Mimi.

¡Ah! Y como promesa, la cantante ha dicho que la próxima vez intentará interpretar Hero en nuestro idioma. Crucemos dedos (por lo menos para que protagonice otro concierto en España, aunque haya que esperar otros 18 años).