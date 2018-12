Bad Bunny - Solo de mí [2018]

Que un reguetonero se pronuncie contra la violencia machista, a muchos les sigue chocando porque les engloban en un género de música que siempre ha levantado controversia por considerar que denigraba a la mujer.

Pero, otros, sin embargo, ven con buenos ojos que los artistas del urban latino, cada vez se posicionen más claramente en favor de la mujer y en contra de la violencia de género como ha hecho Bad Bunny con su último single, Solo de mí.

“No estoy seguro de si las peleas de gallo son maltrato, pero la violencia de género en contra de la mujer y la cantidad absurda de mujeres que son asesinadas al mes, sí lo es”, escribía en redes.

Y es que en su país, Puerto Rico, este año han muerto 23 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas y la cifra se ha duplicado respecto a 2015. Y en eso ha querido poner énfasis en su nuevo tema que dice cosas como: “No me vuelvas a decir bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie. Yo soy solo de mí”.

Se ha tomado el tema en serio. “¿Cuándo vamos a darle prioridad a lo que realmente importa?”, se preguntaba, “siempre queremos culpar a todos menos al que tiene la culpa. Es hora de tomar acción ¡ya!”.

Y, por supuesto, era consciente de que iba a haber polémica porque alguien de su perfil sacara un tema así. “Sé que habrá muchas opiniones, pero yo solo les digo que por algo se empieza y cada cual hace su parte como cree que pueda”, reconocía.

Lo cierto es que se ha mostrado muy categórico respecto a este tema. “¡No queremos ni una muerte más! Respeta la mujer, respeta al hombre, respeta al prójimo, respeta la vida. ¡Menos violencia, más perreo! (Y si ella lo quiere, si no déjala que perree sola y no la jodas)”.

El vídeo lo ha dirigido Fernando Lugo y lo protagoniza la actriz venezolana Laura Chimaras que aparece cantando el tema mientras va cambiando su cara fruto de los supuestos golpes que recibe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Chimaras (@chimaraslaura) el 15 Dic, 2018 a las 1:36 PST

“Cuando cultivamos una conciencia en torno a nuestras elecciones, dirigimos nuestra inteligencia hacia su verdadero propósito. En lugar de ser ciegas víctimas de fuerzas fuera de nuestro control, nos convertimos en agentes conscientes, diseñando deliberadamente nuestras vidas para liberar nuestro potencial evolutivo”, reflexionaba la actriz en redes.