Si algo podemos decir de este 2018 a punto de terminar es que nos ha traído de vuelta a bandas de las que hacía tiempo que no sabíamos nada. Entre ellas The Black Eyed Peas, que tras publicar en octubre su último disco Masters Of The Sun vuelven con el lanzamiento del videoclip de Back 2 Hiphop, una de las canciones incluidas en el álbum.

Se trata del tema que encabeza el tracklist del más reciente trabajo del grupo, donde también ha colaborado el rapero estadounidense Nas. Tras ocho años alejados del estudio, The Black Eyed Peas regresaban como trío (después de que Fergie abandonase el proyecto) con el single Big Love, que les servía para anunciar la salida de su séptimo disco.

El esperado retorno: Masters of the Sun Vol. 1

Con un nombre que hace alusión al cómic homónimo creado por Will.I.Am y publicado por Marvel, Master of the Sun es la intención de la banda de utilizar su música y su papel como artistas para hablar sobre la situación política y el clima social de Estados Unidos.

Como ya podía anticiparse después de escuchar Big Love, la crítica iba a estar presente en las canciones. Definiendo el proyecto como un 'álbum político', Will.I.Am, Apl.de.ap y Taboo hacen alusión a problemas como la violencia causada por el uso y posesión de armas de fuego, los abusos de poder por parte de las autoridades, el racismo y la relación entre diferentes culturas o los efectos de Internet y las redes sobre la población.

The Black Eyed Peas ft. Nas - BACK 2 HIPHOP

No hay que olvidar que los chicos de esta formación musical siempre han apostado por ligar su música a causas sociales, utilizando en muchas ocasiones el poder de sus canciones (como en Where is the Love? y su posterior remake) para concienciar a la población acerca de temas o problemas determinados.

Además de esto, el álbum supone una vuelta a los orígenes del grupo, apostando de nuevo por la mezcla de hip hop y electrónica tan característica de la banda desde sus inicios.

El hecho de que en el título se incluya la especificación 'Vol. 1', nos hace pensar inevitablemente en que habrá una continuación. De momento tenemos tiempo de sobra para disfrutar del regreso de The Black Eyed Peas.

Back 2 Hiphop: Un proyecto de animación inspirado en el Antiguo Egipto

Para crear el clip musical de más de cinco minutos de duración que acompaña a la canción, el grupo ha recurrido al motion graphic, a la capacidad de ejecución de Pasha Shapiro como director y al propio Will.I.Am como mente creativa.

El resultado es una grabación inspirada y ambientada en un Antiguo Egipto espacial y futurista (no, no es una contradicción) donde los artistas se convierten en dioses y faraones clásicos de la mitología egipcia.

Dentro del paisaje podemos identificar elementos icónicos como las pirámides de Gyza. Para darle aún más intensidad, se recurre al color rojo como fuente tonal principal, creando contraste con el negro y el dorado. Dentro del argumento del videoclip, el gran evento es ver a Nas convertido en la máxima autoridad faraónica.