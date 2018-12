Brisa Fenoy sobre Eurovisión: “El hecho de competir me cuesta”

Brisa Fenoy está en plena presentación de su nuevo single, Parriba, una canción que conjuga optimismo y ritmos urbanos y nos invita a cambiar ese mood cabizbajo que a veces preside nuestras vidas.

Estuvimos charlando con la artista gaditana de este tema, de sus nuevos proyectos, de sus planes de gira y de muchas otras cuestiones como el papel de la mujer en la música o las crisis de refugiados, pero también aprovechamos su visita para hablar sobre Eurovisión. O mejor dicho, Brisa Fenoy, Eurovisión y el mapa que los separa.

La cantante nos confesaba que ha escrito varios temas para los chicos de la Academia de Operación Triunfo, aunque en ese momento desconocía si alguno de ellos había sido preseleccionado.

Brisa, que es una prolífica compositora y que ya dio forma a Lo Malo junto a Lluís Mosquera, nos contaba que ella no se ve representando a nuestro país en el certamen de Eurovisión, pero que le encanta formar parte del mismo escribiendo para otros.

"Nunca lo he visualizado. Como hay algunas cosas que las tengo súper claras, esa no la tengo tan clara. Cuando yo no tengo algo tan claro prefiero no hacerlo. No me veo. Pero sí me gusta lo de componer para artistas que vayan a Eurovisión. Creo que hay artistas noveles a los que Eurovisión les da una difusión muy potente para que desarrollen su carrera. Entonces, prefiero dejárselo a ellos y darle la oportunidad a otros aritstas", explicaba la andaluza.

"Y luego, tampoco me gusta mucho el hecho de la competitividad. El hecho de competir me cuesta porque todos valen, porque todos son increíbles. La competición es necesaria en este tipo de programas, es lo que le da el juego, pero a mí me cuesta un montón".