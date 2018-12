El regreso de Miley Cyrus, el avance de Ariana Grande y otros momentazos de la lista semanal

Solo cuatro canciones en lo que llevamos de 2018 —y es casi todo el año— han logrado ser número 1 dos semanas consecutivas en la lista de LOS40: Friends, de Marshmello y Anne Marie; La cintura, de Álvaro Soler; Fuego, de Eleni Foureira; y desde el pasado sábado, Lo siento, de Beret. La gesta del sevillano no se queda, por tanto, en sumar dos semanas en el primer puesto (por primera vez en su carrera) sino en ser de los poquísimos artistas que han repetido en lo alto esta temporada.

Y hablando de gestas, tenemos que mencionar también a Ariana Grande, que tras una escalada de siete posiciones ha situado Thank U, next, en el #23 de la lista, pasando a ser la subida más fuerte de la semana. La entrada más importante ha sido la de Miley Cyrus con Mark Ronson y Nothing breaks like a heart, que se ha abierto paso hasta el #27. La otra novedad es la de Lukas Graham con Love someone, que debuta en el #38. El récord de permanencia es para Blas Cantó, cuyo Él no soy yo alcanza su semana número 38 en la lista y eso que todavía está en la parte alta de la clasificación (ahora en el #11). En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar te resume todos los detalles.