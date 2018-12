Mario Vaquerizo nos descubre a una Samantha Vallejo Nágera muy cantante

Llega la Navidad y con él una nueva edición de Masterchef Junior. Los más pequeños se ponen al frente de los fogones. Y hablamos de edad, porque si hiciéramos referencia a la mentalidad, Samantha Vallejo Nágera, tiene claro quién es el más niño del programa. “(Mario) Eres el más pequeño que hemos tenido en Masterchef de las 15 ediciones que hemos tenido”.

Mario Vaquerizo, que tomó las riendas de YU por un día, entrevistó a la mujer que le ha juzgado los platos en su paso por Masterchef Celebrity (recordemos que quedó tercero). Y aunque reconoce que Mario está entre sus concursantes favoritos, tiene uno que le supera. “Santiago Segura ha sido el concursante más genial, es mi debilidad”, ha reconocido.

La chef pasó de trabajar con famosos en la anterior edición, a trabajar con niños en la nueva entrega. “Trabajar con famosos es más difícil. Sois lo más indomable que tenemos en Masterchef y más la edición de este año”, le increpaba a Mario.

Ahora llegan los niños a las cocinas, y ella está encantada. “Los niños se tiran al tobogán, les da igual. Mezclan los ingredientes, hacen cosas…porque, además, no tienen miedo… y están acostumbrados a estudiar, como Ona Carbonell, van al colegio, aprenden y, ¿qué pasa?, que son esponjas y arrasan en cocina”, reconocía.

Asegura que con ellos se llora, se ríe, se pasan muchos nervios pero también hay mucha diversión, “son geniales, no le tienen miedo a nada. Lo más bonito es que no se quieren ir, pero no por competir y ganar, como a lo mejor otros, sino por disfrutar, por pasarlo bien, por estar con sus amigos”.

Es consciente de que los niños que llegan al programa han visto Masterchef desde que tenían uso de razón. “A Jordi, a Pepe y a mí nos quieren como si fuéramos miembros de su familia, como si viesen a Minnie Mouse, te quieren abrazar”, aseguraba.

Pero claro, los niños no llegan solos sino con sus padres y Samantha distingue entre dos tipos de padres: “Unos que tienen hijos que cocinan, les hacen la cena y están encantados y otros que son niños jueces, quieren ser Pepe, Jordi y Samantha y valoran los platos de sus padres y esos, están indignados”.

Ahora, Samantha ya tiene preparado su nuevo camerino. En cada edición lo decora de una manera. En Masterchef Celebrity optó por un ambiente campestre y ahora, ha preferido una decoración africano-hindú. Lo que siempre es igual, es la música, que nunca falta.