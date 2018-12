Los coches de lujo que Cardi B no puede conducir

Las grandes estrellas de la música guardan alucinantes secretos sobre su vida diaria que muchas veces pasan totalmente desapercibidos para cualquiera de nosotros. Y Cardi B es un ejemplo alucinante de ello.

La solista que tiene los mayores registros de ventas en el mundo del hip-hop ha invertido buena parte de su fortuna en un garaje de coches que muchos de los mortales desearíamos.

Lo hemos descubierto en su visita al Carpool Karaoke de James Corden, el formato de la CBS por el que han pasado estrellas como Chris Martin, Britney Spears, Christina Aguilera, Sia, Paul McCartney, Adele...

Suburban, Lamborghini, Bentley... y así hasta cinco coches de lujo que pocos de nosotros podríamos permitirnos y que reposan plácidamente en casa de Cardi B.

Y decimos que reposan porque la rapera no puede conducirlos al no tener carnet de conducir. James Corden intentó ofrecerle un circuito de aprendizaje práctico del carnet de conducir pero la prueba no fue demasiado bien.

Lo gracioso del asunto es que Cardi B asegura que los tiene "para hacerse fotos en ellos. Ahora puedo rapear sobre tener esos coches y todo lo que lo rodea".