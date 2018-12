9 de 10 “Cuando tenía 16 años, me fascinaba la revista Vogue. Me montaba en el tren y miraba todas las imágenes de las supermodelos y estaba obsesionada con su pelo. Cuando veía una imagen que me encantaba, comprobaba quién la había hecho y siempre era alguien que se llamaba Oribe… Wow… ¡Es increíble!, pensaba. Pocos años después, cuando estaba haciendo mi primer disco comencé a trabajar con Benny Medina y él me dijo que teníamos que hacer una sesión de portada del álbum y que a quién quería para peluquería y maquillaje… sinceramente, era tan nueva en la industria que no conocía a nadie y recordé mi tiempo en las revistas. Para On the 6 quería a Oribe y Kevin Aucoin… Benny se rió y dijo ‘ok’. Los siguientes 10 años Oribe estuvo a mi lado en cada momento de vigilia y trabajo. Nos enamoramos el uno del otro. Viajamos juntos por el mundo. Y junto con Scott Barnes me ayudaron a que floreciera JLo. Fue un momento mágico y agotador… Y cuando estaba cansada, me decía…’¡Te levantas y te vas y tu trabajo será hermoso y fabuloso!’. (…) Me hizo amar la parte glamurosa de las cosas porque lo amaba tanto… y lo veía como una herramienta poderosa para empoderar a las mujeres. Amaba la belleza y quería que las mujeres se sintieran bellas y sexys. Amaba el desorden y la imperfección y vio lo interesante que era. Fue un verdadero artista. Me hizo sentir especial y hermosa por tanto tiempo. Podría seguir y seguir pero sólo diré con el corazón roto…Gracias, dulce, hermoso hombre… te extrañaré”.