Las 10 actuaciones de ‘OT’ más vistas en 2018

Pronto despediremos el 2018 y lo recordaremos como el año de Operación Triunfo ya que en pocos meses habremos vivido dos finales que nos dejarán a grandes talentos musicales.

Muestra de ello son los millones de visualizaciones que acumulan las actuaciones de cada gala y los singles que, tras su participación en el talent, han ido sacando los triunfitos.

Pero la realidad es que no todos han arrasado por igual en Youtube ya que destacan unos concursantes por encima de otros, y algunas interpretaciones brillan en el ranking.

A continuación, las 10 actuaciones más vistas de OT en la plataforma (siempre teniendo en cuenta que la primera edición, por tiempo, acumula más visualizaciones y quizá por ello no se cuela en la lista ninguna de la nueva edición).

La 10ª actuación más vista (más de 5 millones)

El Issues de Julia Michaels que bordó Aitana para convertirse en la favorita del público y del jurado en la Gala 3.

La 9ª actuación más vista (más de 6 millones)

La primera actuación de Lo Malo con Aitana y Ana Guerra en la Gala de Eurovisión.

La 8ª actuación más vista (más de 6 millones)

Con las ganas de Zahara fue interpretada por Aitana y Amaia en la Gala 4.

La 7ª actuación más vista (más de 6 millones)

Aitana y su interpretación del Procuro Olvidarte de Manuel Alejandro en la Gala 11

La 6ª actuación más vista (más de 8 millones)

La City of stars de la BSO de "La, la, land" enamoró a Amaia y Alfred y al resto del público con su interpretación en la gala 3.

La 5ª actuación más vista (más de 8 millones)

El Shake it out de Florence and the Machine que interpretó Amaia deslumbrando a todos los espectadores de la gala 9.

La 4ª actuación más vista (más de 8 millones)

No puedo vivir sin ti de Los Ronaldos que interpretaron Cepeda y Aitana en la Gala Fiesta

La 3ª actuación más vista (más de 9 millones)

Tu canción de Amaia y Alfred en su segunda actuación en la Gala de Eurovisión que acabó representando a nuestro país en el certamen.

La 2ª actuación más vista (más de 9 millones)

Miedo de M-Clan interpretada por Amaia en la Gala Final de OT 2017.

La 1ª actuación más vista (más de 18 millones)

Lo Malo, de Aitana y Ana Guerra en su segunda actuación en la Gala de Eurovisión es el vídeo más visto de las dos ediciones emitidas este 2018.