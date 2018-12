Christina Aguilera cumple 38 años: las luces y sombras de su carrera

A mediados de año, sacó su séptimo álbum de estudio. Con Liberation, producido por Kanye West, Christina Aguilera ponía fin a seis años de silencio discográfico y arrancaba una nueva gira después de diez años sin tour. Actualmente, gracias a este trabajo, está nominada a los premios Grammy del próximo año, gracias a su segundo sencillo, Fall in line, una colaboración con Demi Lovato.

Poco queda ya de la artista que debutó en 1999 con su primer álbum, con el que se convirtió en un icono pop y una de las artistas de pop adolescente más importantes del momento. Llegó incluso a eclipsar a Britney Spears, su eterna competidora, al ganar el Grammy antes que ella por este primer trabajo.

Ahora, la artista de Nueva York llega a los 38 años y cumple dos décadas de carrera en las que son muchos los éxitos conseguidos:

#1. Éxito temprano. Fue en 1998 cuando Aguilera firmó con su primera discográfica, y sólo un año después se presentó al mundo con su primer trabajo, que llevaba su nombre, y por el que consiguió su primer Grammy. Llegó a ser número 1 de LOS40 con temas imperecederos como Genie in a bottle.

Christina Aguilera - 'Genie In A Bottle'

#2. La época stripped. Muchos tenemos en la cabeza como época dorada de Christina la que vivió al lanzar su tercer disco, Stripped, con esa estética tan icónica con la que presentaba Lady Marmalade junto a Pink, Lil' Kim, Pink y Mya. En este, la intérprete tomó el control creativo, tanto musical como de imagen, y las letras de las canciones abarcaban temas como el respeto personal, el feminismo y el sexo.

Pink, Lil' Kim, Mya y Christina Aguilera cantan 'Lady Marmalade' en los MTV Awards Movie de 2001 / (Kevin Winter/Getty Images)

#3. Cine y Superbowl. Aguilera lanzó su sexto álbum de estudio, Bionic, en junio de 2010, que no tuvo tanto éxito en las listas de éxitos como lo había hecho en los álbumes anteriores. En esa época, también se lanzó a llevar a cabo otros proyectos como el cine, y protagonizó Burlesque junto a Cher. Por si fuera poco, también se lanzó a interpretar el Himno Nacional de EEUU en la Super Bowl de 2011.

Christina Aguilera - Himno Nacional (Super Bowl 2011)

Sin embargo, también son varios los puntos débiles o pequeñas sombras que han aparecido en su camino y por la que se la ha puesto en duda últimamente.

#1. Fracasos discográficos. El álbum en el que Aguilera había trabajado durante seis años, Liberation, se hundió comercialmente a los pocos días de salir a la venta. Fue uno de los fracasos más sonados del pop reciente. No es la primera vez que le ocurre, pues la la trayectoria de Christina está apuntando a la baja desde su tercer álbum de estudio, Back To Basics. Así trata del salir del paso: "Después de morir, quiero que se le preste atención a la música y no a si tuve o no tuve éxito con ella, que vean si aguantó el paso del tiempo", ha comentado la artista en una ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Birthday fucks Una publicación compartida por Christina Aguilera (@xtina) el 18 de Dic de 2018 a las 12:00 PST

#2. La ira contra Lady Gaga. Más allá de la enemistad con Britney o la rivalidad sana que puede existir entre divas, Christina se ganó miles de enemigos por una conversación en la que, en una fiesta donde abundaba el alcohol, se dedicó a criticar a Lady Gaga. "Esa perra destruyó mi carrera! Nunca menciones su nombre conmigo delante otra vez!", afirmó la cantante. Y es que, parece ser que tras el lanzamiento de Bionic, Christina comenzara a usar un estilo de ropa muy similar al de la protagonista de Ha nacido una estrella.

Lady Gaga, en la alfombra roja durante la presentación en Venecia de 'Ha nacido una estrella'. / (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

#3. The Voice. Durante cinco temporadas, Aguilera formó parte del jurado de la versión americana del talent show. Sin embargo, lejos de relanzar su carrera, Christina salió del programa envuelta en polémica y decepcionada con el formato. "Te das cuenta de que no se trata de música", dijo en una entrevista posterior. "Se trata de hacer buenos momentos de televisión. No me metí en este negocio para ser presentadora de un programa de televisión y recibir todas esas reglas. Especialmente como mujer: no puedes hacer esto, esto sí", explicó.