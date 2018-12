El álbum póstumo de XXXTentacion demuestra que la muerte puede ser sinónimo de éxito

Puede que hoy no sabrías quién es XXXTentacion si el pasado 18 de junio no hubiera muerto a la salida de un concesionario de motos tras ser tiroteado por un grupo de hombres que le robaron 50.000 dólares. Todos ellos están detenidos y el nombre del rapero dio la vuelta al mundo.

En aquel momento estaba en espera de juicio por más de una docena de cargos por delitos graves y denuncias de violencia doméstica contra su novia que estaba embarazada. Pero todo quedó en una anécdota ante lo sucedido.

Mucha gente empezó a interesarse por él. De hecho, tras su muerte, su tema Sad pasó a liderar la lista de los singles más vendidos de Estados Unidos y batió un record con los 10.4 millones de reproducciones en Spotify.

Y es que es algo habitual que cuando un artista muere, el interés por su música crece a niveles que, en muchas ocasiones, supera el que había en vida. Y eso ocurrió y sigue ocurriendo en este caso.

El pasado 7 de diciembre se publicó Skins, su álbum póstumo que dura 19 minutos y que mezcla trap, R&B, punk y música acústica. Y parece que había ganas de escuchar la música que dejó grabada XXXTentacion porque esta semana se ha convertido en el álbum más vendido de Estados Unidos.

Un álbum que sigue la estela de sus predecesores, con un aire depresivo y oscuro que caracterizaba su forma de trabajar. No hay más que echar un vistazo a algunos fragmentos de las letras para ver cómo sentía y la negatividad y el dolor que imperaba en su vida.

Fragmentos de las letras de 'skins' Guardian Angel: “El amor de mi corazón es un cáncer y los esparcí por la pared como una respuesta a los gritos de los muertos, los vencidos, los deprimidos, los perdidos y los condenados”. Train food: “La muerte está ante tus ojos, le estás rezando a Dios pero no hay respuesta. Tratas de gritar para tener esperanza, al menos un hombro en el que te puedas apoyar, pero nadie viene a ayudarte”. Train food: “Tu tiempo se acabó, hazte la pregunta final, ¿vas hacia arriba o hacia abajo? Recuerda todos los momentos en los que no te importó una mierda, ahora tu tiempo se acabó”. Whoa (mind in awe): “Todos mis días estuve llorando. Todos mis altos, todos mis bajos. Le dije a mi mamá ‘voy a brillar’ y a mi amor, ‘voy a…'”. BAD!: “Puede ser que esté demente pero amo el dolor, lo siento en mi cerebro”. One minute: “Los ataúdes yacen bajo una lápida porque incluso cuando mueres siguen tirándole rocas a tu tumba”.

Veremos si la semana que viene logra mantener el podio. No sería raro, teniendo en cuenta que también colabora en un tema de la banda sonora de Spider-Man: Un nuevo universo junto a Lil Wayne y Ty Dolla $ign, que está de plena actualidad.

Skins se presentó en una fiesta en Miami con la que se recaudaron fondos para destinar a una organización benéfica de Miami. De momento ha conseguido algo que no veíamos desde 2016 cuando The very best of Prince entró regresó al nº1 tras su muerte. XXX Tentacion es el primer álbum póstumo, desde el de Prince, que alcanza el nº1 de ventas.