Ariana Grande, referente para artistas de diferentes géneros como demuestran estas 10 versiones

Cuando un artista se convierte en referente para otros colegas de profesión, es habitual ver como se multiplican las versiones que se hacen sobre sus temas. Es la manera de rendirles homenaje y dejar claro que sienten un total respeto por lo que hacen.

Y parece que Ariana Grande lo es para muchos artistas que han cogido algunas de sus canciones para hacer covers de toda índole. Desde Miley Cyrus a Alessia Cara pasando por Hozier, Years & Years o Mumford and sons.

Billboard ha seleccionado 10 de ellas para demostrar que la joven es una de las artistas que más puede presumir del cariño de sus compañeros y que tiene canciones que llaman la atención de artistas de diferentes géneros que han logrado darle la vuelta a sus canciones.

Miley Cyrus & Mark Ronson. No tears left to cry

Una de las últimas versiones que hemos podido ver de uno de sus temas es este que han hecho Miley y Mark en BBC Radio 1 Live Loung. Con la incorporación de violines han hecho una revisión del tema que pone los pelos de punta. “Amo esa voz y ese alma”, es lo que pudo decir Ariana.

Alessia Cara. Breathin

Seguimos en BBC Radio 1 pero en sus sesiones de piano a las que se apuntó Alessia Cara que escogió el tema Breathin para hacer su propia versión que contó con tres voces de acompañamiento y un solo de piano. Una interpretación muy minimalista del tema.

The 1975. Thank U, next

Sin duda, uno de los temas importantes de este fin de año es Thank U, next con el que Ariana Grande ha llegado al nº1 y ha batido varios records. Matty Healy y su banda le dieron un giro a esta canción en BBC Radio 1 Live Lounge el pasado noviembre. La homenajeada les dedicó un emoji en forma de corazón.

Mumford and sons. Breathin

Está claro que últimamente, las canciones de Ariana Grande están teniendo mucha repercusión y no sólo entre sus fans anónimos. Mumford & sons escogieron, al igual que Alessia Cara, el tema de Breathin para interpretarlo en BBC Radio 1 Live Lounge consiguiendo una versión más folk con la voz áspera de Marcus Mumford y el banjo que había en la completa orquesta que les acompañaba.

Hozier. Problem

Cuando este cantante irlandés estaba en lo más alto con Take me to church se pasó por BBC Radio 1 para hacer su propia versión de Problem. El tema viajó del pop más característico de Ariana al indie rock del cantante que aportó una guitarra eléctrica llena de alma.

Years & Years. No tears left to cry

Miley Cyrus y Mark Ronson no han sido los primeros que han escogido esta canción para hacer una versión. Ya lo había hecho antes la banda británica Years & Years que, también en BBC Radio 1 Live Lounge, el pasado verano, rindieron homenaje a esta canción de Sweetener. Teclados para acompañar el falsete de Olly Alexander.

Pentatonix. Problem

Este grupo es conocido por las versiones a capella que hace de todo tipo de temas. Interpretaciones únicas que, en 2014 escogieron este tema de Ariana Grande para reinterpretarlo e incluirlo en su propio álbum.

Aurora. God is a woman

Una de las canciones que ha tomado como himno la corriente de empoderamiento femenino es esta God is a woman que llamó la atención de la cantante y compositora noruega que aportó un toque delicado e inquietante a la canción en la estación de radio europea NRK P3.

Jukebox. Side to side

Postmodern Jukebox es un colectivo musical conocido por poner giros de jazz vintage a melodías de pop y lo ha hecho con varios temas de Ariana Grande. Le hicieron un lavado a Problem, Break free o este Side to side que aparece casi irreconocible con el estilo soul de los 70 que aporta DeAndre Brackensick.

Set it off. Problem

En el álbum recopilatorio Punk Goes Pop Vol. 6, esta banda de rock incluyó su versión del tema de Ariana Grande e Iggy Azalea que suena así de bien con guitarras a todo volumen y trompetas. Menuda combinación.