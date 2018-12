Aitana y Rita Ora traman asaltar la lista este sábado

Esta semana el apartado de candidatos tiene mucho girl power. Dos chicas, una de aquí y la otra de fuera, optan a entrar en la lista de este sábado, la penúltima de 2018. Ambas, cada una por diferentes razones, han sido protagonistas de un año excepcional para las mujeres en la música.

Aitana podría insertar en el chart su nuevo single, Vas a quedarte. Ojo, porque si lo lograse podría hacer doblete: su tema Teléfono, con el que fue número uno, a día de hoy sigue con nosotros.

Con una de las carreras más destacadas de la generación 2017 de OT, Aitana ya fue número uno este año con Lo malo, junto a Ana Guerra (tres semanas no consecutivas). El pasado 2 de noviembre, además, subió a recoger el premio de LOS40 Music Awards a la Artista Revelación de la temporada, con su amiga Ana Guerra. Ahora puede redondear este inolvidable 2018 entrando con Vas a quedarte. Para que eso ocurra, debes apoyarla a tope en Twitter con el HT #MiVoto40Aitana.

La británica Rita Ora tampoco puede quejarse de cómo le ha ido en los últimos 12 meses. Fue la estrella internacional del CCME Fan Edition del pasado 6 de octubre en Madrid, donde pudimos disfrutar de la fuerza de su directo. También este año ha deslumbrado con singles como For you, con Liam Payne, Your song, Anywhere o Girls, junto a Cardi B, Charli XCX y Bebe Rexha.

El tema que nos presenta ahora es Let you love me, y también está incluido, como los antes citados, en Phoenix, su nuevo álbum, del que dice que le ha hecho sentirse muy libre. Pues bien, si quieres que Rita regrese a la lista, no tienes más que apoyarla con el HT #MiVotoRitaOra. ¡Suerte a ambas!