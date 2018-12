Madonna, Shakira, Taylor Swift y otros artistas que han versionado ‘Santa Baby’

Si nos ponemos a pensar en villancicos, la verdad es que los míticos son muy pocos. Debe ser por eso que se suele recurrir a ellos para hacer versiones y darles esa etiqueta de tradicionales. Uno de los que podríamos englobar en esta lista es el de Santa Baby.

Una canción que fue escrita por Joan Javits y Phillip Springer y que, en su versión original, cantó Eartha Kitt con Henri René y su orquesta en 1953. La letra refleja, de manera irónica, lo que dan de sí las cartas de regalos que se escriben a Papá Noel. Se centra en la de una mujer que pide extravagancias como sables, yates y decoraciones de Tiffany (y no, todavía no existía Kim Kardashian).

Desde entonces no ha dejado de ser versionada por diferentes artistas. De Madonna a Taylor Swift pasando por Shakira, Kylie Minogue o Gwen Stefani. Hoy repasamos algunas.

Madonna

Su versión se incluyó en un álbum benéfico llamado A very special Christmas cuyos fondos iban destinados a los Juegos Olímpicos Especiales. Era 1987 y la cantante se había basado en una revisión que Eartha Kitt había hecho en 1963 con unos arreglos más modernos.

Kylie Minogue

La australiana es una de las que más rentabilidad le ha sacado a su versión que la ha publicado en diferentes ocasiones desde que la lanzó, por primera vez en 2000. Era la cara B de Please Stay de su álbum Light years y entró en el top 40 de los más vendidos en el Reino Unido. El vídeo no llegó hasta 10 años después y en 2015 la volvió a incluir en su primer álbum navideño, Kylie Christmas.

The Pussycat Dolls

El mismo año en el que Kylie lanzó su versión de Santa Baby, lo hicieron The Pussycat Dolls. Si la original ya tenía una fuerte carga sensual, recordemos que la interpretó una actriz que trabajaba en clubs nocturnos en los 50, el grupo subió la temperatura más todavía.

Ariana Grande ft Liz Gillies

La versión que hizo Ariana Grande de este tema llegó en 2013 y formaba parte de su EP debut, Christmas Kisses. Y no lo grabó sola sino que contó con su compañera en Victorious, Liz Gillies.

Gwen Stefani

La cantante norteamericana fue la primera en publicar álbum navideño el año pasado, You make it feel like Christmas. Contenía villancicos standares y algún tema inédito y, por supuesto, se encontraba Santa Baby.

Taylor Swift

La versión de Santa Baby estaba incluida en el EP Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection que se lanzó como una edición limitada para la Navidad de 2007 con un acuerdo comercial con las tiendas Target. Tenía varias versiones y dos temas originales escritos por Taylor y emanaba ese estilo country pop de sus inicios.

Shakira

En Nueva York uno de los momentos claves de la Navidad es el encendido de las luces en Rockefeller Center. Es uno de los puntos de encuentro en estas fechas y por allí se pasó la colombiana en 2009 para interpretar su versión de Santa Baby.

Michael Bubé

Es imposible hablar de canciones navideñas y no pensar en Michael Bublé que es uno de los artistas que más álbumes ha debido de sacar en este género. Es uno de los imprescindibles de Navidad y en 2011 también hizo su propia versión de este tema que pocos hombres han hecho porque va muy asociado al personaje femenino.

Ciara

Si una cantante quiere explotar su sensualidad por Navidad, sin duda, una versión con este villancico es la mejor opción. No hay más que ver el vídeo que publicó el año pasado Ciara.