César Brandon no descarta componer canciones algún día

Sí, ya sabemos que se prepara una nueva edición de Got Talent pero eso no va a hacer que nos olvidemos de su último ganador: César Brandon. Un joven de Guinea Ecuatorial que lleva unos siete años viviendo en nuestro país y que se ha auto impuesto la misión de cambiar las cosas en su país.

Porque viene de un lugar complicado que ha hecho que en su vida haya pasado por episodios muy duros que ahora ha volcado en la primera parte de una biología que presenta con Toda la felicidad del universo.

Ya puede presumir (aunque su humildad no se lo permita) de ser el poeta más vendedor de 2018 en España y, a nosotros nos gustaría que todo ese talento lo volcara, en la música. Porque no, componer melodías reconoce que no es lo suyo, pero lo de ponerle letra a alguna canción no lo descarta.

De momento, ya ha dado los primeros pasos junto a Joni Ramos, un compañero de talent show.

Respecto al resto de concursantes de tu edición creo que llegaste incluso a hacer una canción con uno de ellos, ¿no?

Sí, con Joni Ramos. Tenemos un grupo de whatsapp activo, nos hablamos. Es difícil quedar porque cada uno es de una parte de España pero el grupo es activo y hay muchísimo cariño. Ya dentro no había ningún tipo de competitividad y ahora que hemos salido fuera, todo lo contrario, los magos se juntan entre ellos para hacer actos, los que cantan, los que bailan. Joni quería hacer un remake de la canción y me dijo '¿puedes ponerles unos versos al principio y al final' y le dije que sí y hay un videoclip y todo. Se llama Lluvia, está guay.

¿Te veo componiendo canciones?

Todo lo que sea contar algo, que tenga algún tipo de relevancia para mí y espero que para otras personas, estoy completamente metido al 100%. Si es escribir canciones, que no música, definitivamente. Guiones de televisión...ojalá...de cine...todo lo que sea contar historias es a lo que me quiero dedicar.

Hay un pequeño guiño musical en tu libro. Mencionas una playlist de canciones para esperar el fin del mundo, ¡viva el optimismo! Está The final countdown de Europe o Sálvase quién pueda de Vetusta Morla... ¿Toda la música que escuchas es bajo ese prisma tan apocalíptico?

Para nada. Todo lo contrario, escucho música super sentimental. Mi grupo favorito es Sleeping at last. La mejor canción jamás escrita la ha escrito Ryan, que es del grupo, es Saturn. Romántica con un mensaje final.

Decías que no te gustaba la novela romántica de John Green y resulta que la música que escuchas sí es romántica.

Me gusta lo romántico solo que las novelas de John Green no acabo de arrancar.

Y tras ocho años en España, ¿te ha cautivado alguno de nuestros artistas?

Me encanta Pablo Alborán, La oreja de Van Gogh. Guinea Ecuatorial es una España pequeña. Hasta hace 50 años éramos España, mi abuela era española estando allí. La televisión que vemos es la española, yo me he criado viendo TVE y La2. Café Quijano, mi madre escuchándolo...me encanta la música en español.

Si pudieras ponerle una canción como banda sonora a tu libro, ¿cuál escogerías?

Le pondría Saturn.

Liga con Pablo Alborán y Saturno.

Es que en mi playlist tengo primero Saturn y después Saturno.