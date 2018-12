La versión de Path of Exile para PlayStation 4 nos llegará un poco más tarde de lo planeado, puesto que se ha retrasado dos meses. La desarrolladora del juego, Grinding Gear, se ha disculpado por este hecho, puesto que los usuarios estaban a punto de disfrutar del lanzamiento.

Este retraso, según han dicho, ha sido por subestimar el tiempo necesario para completar el proceso de certificación, así que nos queda el consuelo de que no haya sido porque el juego este a medio hacer, sino que ha sido por tareas administrativas.

"Aunque esperamos tener todo en enero, estamos más confiados en prometer un periodo de lanzamiento a principios de febrero. Esto también nos dará tiempo para trabajar en el rendimiento del juego y el frame-rate, que creemos que podrá ser mejorado antes de su salida".

Path of Exile para PS4 en Febrero

"Una vez más, sentimos todo esto. Sabemos que muchos usuarios de PlayStation quería jugar Betrayal en navidades y han esperado noticias sobre la fecha de lanzamiento. Os prometemos que Path of Exile será genial en PlayStation 4 cuando se publique a principios del año que viene".

Así que este retraso forzado aún les dará un tiempo precioso para pulir un poco más el juego si cabe.

Path of Exile salió hace unos cinco años para PC, y el año pasado para XBox One, y es una aventura de rol con cierto parecido a Diablo 3, pero a diferencia de este último Path of Exile es free-to-play. Podéis disfrutar de él sin gastaros un euro, con compras opcionales dentro del juego, mayormente cosméticas.

Tenemos un puñado de clases para elegir, y el tablero de habilidades era bastante más complejo y daba más posibilidades que el juego de Blizzard. Además, para Path of Exile siguen saliendo expansiones de contenido, sus creadores no lo han abandonado.

Con todo esto nos duele un poquito el retraso, pero será.