Juan, Damián y Marron, sobre los villancicos: “No tienen sentido”

Las Hormigas, de vez en cuando, salen de su mesa para pasarse por YU y opinar sobre temas diferentes. En su última visita Dani Mateo les ha planteado temas como:

#Un estudio que dice que sólo podemos comer 6 patatas frita al día.

#Los mayores de 40 años no deberían trabajar más de tres días a la semana porque rinden más si curran menos.

#El Ayuntamiento de Málaga ha prohibido cantar villancicos en la calle.

Dale al play para partirte de risa con sus opiniones aunque ahora vamos a detenernos en el tema de los villancicos. “Muy poco gente canta villancicos en la calle estando sobria. La calidad no es la misma cuando has bebido con los peces en el río”, aseguraba Dani Mateo.

Pero claro, a las hormigas hay algo que les llama más la atención y son “esos instrumentos que acompañan a los villancicos tan dulces, como la pandereta, la zambomba…”. Marron aseguraba que “Metallica debería hacer un concierto con botellas de anís, igual que hizo con la filarmónica, que lo haga con botellas de anís”.

“No tienen sentido los villancicos”, añadía, “las letras no tienen ningún sentido”.

Y como no hay nada mejor que poner ejemplos para entender una aseveración así, Marron expuso unos cuantos. “Los peces en el río no beben… viven en el río, se cagan y mean ahí, no van a beber encima”, aseguraba.

Pero había más: “Hacia Belén va una burra, rin, rin… ¿qué, tiene timbre como las bicis?...”. Y Dani Mateo continuaba con esta letra, “cargada de chocolate”. “Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo yo me lo quité…se ha vuelto loco con el chocolate”, matizaba Marron.

“La Virgen se está peinando con un cepillo de plata… ¡si está en un portal!… venden cepillos”, continuaba.

Y claro, después de hablar de los instrumentos y de las letras, el misterio de la santísima trinidad se completa con las voces de los villancicos. “Son niños esclavizados que los han grabado en sótanos”, esa era la conclusión a la que llegaban.

Y por si el tema de las canciones tradicionales de Navidad había dado poco de sí, Juan todavía tenía una anécdota más que añadir: “En mi casa, no sé por qué, cantan un villancico peruano que a lo mejor no conocéis, yo de pequeño no lo entendía pero mis tíos, mi abuelo, lo cantaban y decía: ‘Bebe pisco, masca coca que esta noche es Nochebuena’”.

¿Cuál es el que triunfa en tu casa?