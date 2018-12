Aquaman, Spider-Man y El regreso de Mary Poppins, los estrenos de cine de la semana

Esta semana podremos escoger entre el remake de Mary Poppins, el drama japonés Un asunto de familia, las comedias francesas Perdidos en París y Sobre ruedas y el musical español Dantza.

Para finalizar, la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo y nuestra recomendación: la nueva aventura del universo DC, Aquaman.

Peter Ramsey (El origen de los guardianes) y los debutantes Rodney Rothman y Bob Persichetti nos presentan este universo paralelo, en el que Peter Parker ha muerto y un joven estudiante ha ocupado su lugar.

Veremos también a Wilson Fisk y por si fuera poco más Spiderman, querrán encontrar el lugar que les corresponde.

Aquí encontrarás cine familiar y entrañable, un musical muy animado y con toda la magia de la niñera más famosa del cine. Anímate a descubrir junto a la familia Banks los trucos y encantos de Mary Poppins.

Emily Blunt (Al filo del mañana) y Lin-Manuel Miranda (200 cartas) encabezan el reparto de esta nueva producción de la factoría Disney, dirigida por Rob Marshall (Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, Memorias de una geisha).

Drama sobre la pobreza y la unión de la familia ante un clima adverso. Todo empezará cuando un padre y un hijo encuentren a una niña sola muerta de frío, por lo que deciden llevarla a casa, aun cuando no están pasando por el mejor de sus momentos.

Escrita y dirigida por Hirokazu Koreeda (El tercer asesinato, Después de la tormenta), la película cuenta con las interpretaciones de Kirin Kiki (Rage) y Sôsuke Ikematsu (We are little zombies).

Nada es imposible en París, y Fiona puede dar buena cuenta de ello. Tras llegar para ayudar a su anciana tía, verá cómo todo le sale del revés pero aun así, el encanto surgirá del lugar que menos habría esperado.

Dominique Abel y Fiona Gordon (El iceberg, Rumba) son los directores y Emmanuelle Riva (Marie et les naufragés) y Pierre Richard (Mi familia del norte), los actores protagonistas.

Comedia romántica en la que un exitoso hombre de negocios que, además de ligón es un mentiroso compulsivo, se hará pasar por discapacitado para seducir a una joven. Todo cambiará para él cuando conozca a la hermana de la chica que intenta seducir.

Franck Dubosc (Los visitantes la lían) y Alexandra Lamy (Le poulain) lideran el reparto de este film escrito y dirigido por el novel Franck Dubosc.

Musical lleno de danza vasca que nos hace llegar una idea sobre el ciclo de la vida y la evolución del hombre. Una mezcla de supervivencia, vida, amor, esfuerzo y muerte, y todo ello impregnado de música.

Podremos ver a los debutantes en la actuación cinematográfica Amaia Irigoyen y Gari Otamendi, bajo la dirección de Telmo Esnal (Kalebegiak, Hamaiketakoa).

Nuestra recomendación de la semana:

El protagonista de esta historia descubre que es mitad humano y mitad atlante, lo que significa que también pertenece al mundo submarino. Y no es solo un ciudadano más de la metrópoli sumergida bajo el agua, si no que está destinado a ser su rey y convertirse en Aquaman.

James Wan (Expediente Warren: The Conjuring, Saw) es el director de esta nueva película del Universo DC, protagonizada por Jason Momoa (Juego de Tronos), Amber Heard (Liga de la Justicia) y Patrick Wilson (Fargo II).