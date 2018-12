Calvin Harris y Sam Smith llegan al número 1 con ‘Promises’

No se le puede pedir más. Adam Richard Wiles (nombre real de Calvin Harris) ha rubricado otro gran año en la música llegando al número uno de LOS40 con Promises, su dúo con Sam Smith. Harris ya había ocupado la primera plaza tres semanas (no consecutivas) con One kiss, junto a Dua Lipa, de modo que Promises se convierte en su segundo exitazo en nuestra lista este 2018, que ha coronado en total cuatro semanas. ¡Bravo!

Harris se une así al selecto grupo de artistas que este año han sido número uno cuatro semanas (todos con más de un tema): Aitana, Ana Guerra y Maroon 5.

Aunque muchos DJs vienen y van, Calvin Harris ha demostrado ser una figura sólida de la música electrónica actual. Ha alcanzado la primera posición de LOS40 con siete canciones. Lo consiguió por primera vez en 2011 junto a Rihanna y We found love; en 2014 fue líder con Summer y Blame; en 2015 con Outside; en 2017 con Feels, junto a Katy Perry y otros. Y este 2018 se ha colgado la medalla de oro con One kiss y Promises.

Hay que felicitar a Calvin Harris y también, faltaría más, a Sam Smith, el tremendo vocalista británico, que también sabe lo que es liderar la lista, pues lo logró con La la la (2013) y Stay with me (2015). ¡Enhorabuena a ambos!