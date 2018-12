Vuelve Doctor Music Festival, el legendario festival de los 90

Parece que los festivales veraniegos son una opción de ocio que surgió hace poco, pero en realidad han estado ahí toda la vida. Los míticos festivales de Woodstock y Glastonbury nacieron al inicio de los años 70, se convirtieron en un gran símbolo de la contracultura y abrieron la puerta a todos los demás, que llenan la geografía durante todos los veranos.

En España, fue en la década de los 90 cuando el fenómeno de la música en directo llegó para quedarse. Entre 1994 y 1997 surgen Doctor Music Festival, Sónar y FIB que marcaron un antes y un después en el mapa de festivales en España. El denominado ‘Woodstock de los Pirineos’, como se llamó popularmente al Doctor Music Festival, alcanzó la categoría de festival masivo en su primer año (1996) con un cartel impensable, al menos para un festival realizado en el sur de Europa. David Bowie, Sepultura, Lou Reed, Iggy Pop, Blur, Patti Smith fueron los protagonistas de la primera edición y la más exitosa de las cuatro que llegaron a realizarse.

Doctor Music Festival se alzó en poco tiempo como leyenda y paradigma de los grandes festivales gracias al gusto por el eclecticismo musical y la variedad de actividades en un enorme recinto al aire libre. Como decían sus promotores, “la idea era atraer a un público de un amplio espectro generacional”.

Han pasado más de 20 años desde que Doctor Music Festival dejó de celebrarse y está a punto de resucitar. 2019 ha sido el año elegido para que vuelva uno de los festivales que mejores ‘lineups’ ha traído hasta nuestro país. La localidad de Escalarre, situada en la provincia catalana de Lleida acogerá durante los días 11, 12, 13 y 14 de julio a los miles de asistentes que viajen hasta los Pirineos en busca del mugido de la vaca.

Un cartel de ayer y hoy

La nueva edición del Festival contará con iniciativas pioneras como los tres shows diferentes que ofrecerán algunas bandas, como King Crimson y Underworld. También se unirán artistas de absoluta actualidad como Rosalía, Parquet Courts, Greta Van Fleet o Viva Suecia, junto al rock atemporal de The Smashing Pumpkins, The Strokes, Primal Scream o The Sisters of Mercy. La electrónica, parte del ADN del Festival que un día inauguró la fiesta en Escalarre, tendrá grandes exponentes como los pioneros The Prodigy con su inigualable punk rock electrónico.Un cartel cuidado y ecléctico al que en breve se unirán más nombres.

Cuatro días para los auténticos amantes de la música, de la naturaleza, de las experiencias vitales que harán que el público disfrute de mucho más que de conciertos. “El cartel de Doctor Music Festival va a ser muy bueno. Tenemos grandes nombres de lo que está girando, más alguna sorpresa que la gente diga ¡no me lo esperaba! Pero insisto, nuestro festival busca ser, sobre todo, experiencial”, dicen los organizadores del evento.

Frank Zappa, una verdadera reencarnación

El festival va anunciando poco a poco su cartel para la edición del próximo verano, en el que destaca el fallecido Frank Zappa. Será gracias a las nuevas tecnologías, mediante hologramas. Así se llevará al escenario el show ‘The Bizarre World of Frank Zappa’ para delirio de los fans.

El legendario guitarrista estadounidense murió en 1993 con 52 años, pero tuvo tiempo de labrarse una exitosa carrera que comenzó en los primeros años de los sesenta como líder de Mothers of Invention. Tanto con su banda, como en solitario, se acercó con total libertad a todos los géneros musicales, pero si por algo destacó en sus más de cincuenta discos fue por su rock.

No es la primera vez que se usa esta polémica manera de ofrecer conciertos de artistas ya fallecidos. No importa, hoy en día, que Maria Callas falleciera hace más de cuatro décadas, la legendaria soprano griega también salió de gira durante los últimos meses por varias ciudades de EEUU y Europa. No es el único caso, Roy Orbison también se ha dejado ver gracias a este sistema y ya se confirmó una futura gira de Amy Winehouse llevaba a cabo de la misma manera.