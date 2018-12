14 canciones para darle la bienvenida al invierno

Invierno. Dícese de la estación del año que astronómicamente comienza en el solsticio del mismo nombre y termina en el equinoccio de primavera. Apunta la RAE que también es la época más fría del año, que en el hemisferio septentrional corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero, y en el hemisferio austral, a los meses de junio, julio y agosto.

En esta época del año, los días son más cortos, las noches más largas y gélidas, dejamos de ver hojas por el suelo para contemplar los árboles pelados y las plantas con escarcha. El invierno puede ser la mejor época del año al calor de una chimenea (o un buen sistema de calefacción) y la banda sonora adecuada.

Por eso, hemos querido recopilar canciones perfectas para darle la bienvenida al invierno, que con esto de las fiestas ha pasado un poco desapercibido. Estas canciones son ideales para mantenerte a salvo del frío, para disfrutar en casa un domingo tonto o escuchar con tu móvil cuando te desplazas de un lado a otro. Eso sí, abrígate bien y no olvides en tus provisiones esta playlist con melodías perfectas para entrar en calor.

#1. WINTER WINDS, de Mumford and sons. En 2009, la banda de indie folk británica publicaba su debut Sigh No More, en el que se incluía esta melancólica -y a la vez épica- canción que llegó a ser el segundo single del disco.

#2. WINTER SONG, de Sara Bareilles e Ingrid Michaelson. Considerada por muchos como una canción de Navidad, fue lanzada en 2008 y forma parte del álbum recopilatorio The Hotel Café Presents Winter Songs.

#3. INVIERNO de Reik. Dentro de su disco Secuencia (2006) encontrábamos esta poderosa balada de la banda mexicana Reik.

#4. BABY, IT'S COLD OUTSIDE, de She & Him, el fantástico dúo formado por Zooey Deschanel y M. Ward compuso, entre otras, esta joya que nos transporta a una navideña tarde de invierno.

#5. BITTER COLD, de Barei, es un tema sobre sensaciones y sentimientos y está incluido en su disco de 2018 You Number One. La artista lanzaba este 27 de diciembre el vídeo oficial de esta canción que dedica a sus recién nacidos, India y León.

#6. EARLY WINTER de Gwen Stefani. La que fuera voz y frontwoman de No Doubt también le cantó al invierno en esta balada compuesta por el que fuera pianista de la banda británica Keane, Tim Rice-Oxley.

#7. LONG LONG WINTER de Bob Marley & The Wailers. Es curioso cómo funciona esta canción de ritmos tropicales que trata sobre el invierno y esa chica que te planta cuando menos lo esperas. El rey del reggae no podía faltar en esta playlist con esta canción de 1976.

#8. WINTER MELODY de Donna Summer. Con soplos de aire gélido comienza esta balada de la gran Donna Summer, la reina de la música disco. Winter Melody está incluida en Four Seasons of Love (también de 1976) y representa al invierno en este disco en el que todas las canciones se corresponden con una estación del año.

#9. COLDEST WINTER de Kanye West. El rapero norteamericano demostró que también tiene alma con esta canción que no es precisamente una oda al invierno, pero sí al frío y al vacío que deja el hueco de alguien a quien quieres. La muerte de su madre, Donda West, inspiró al rapero norteamericano a dar forma a esta canción en la que el dolor preside cada verso. En ella se pregunta "¿Volveré a amar?"

#10. COVER ME de Bruce Springsteen, que se incluye en el legendario Born in the U.S.A. (1984), aunque también podríamos recomendar otras como Tenth Avenue Freeze-Out o Winter Song. Al cobijo de la guitarra del Boss es siempre un buen lugar para pasar el invierno. En Cover Me canta: Fuera la lluvia, entra la nevada / Puedo oír el viento que sopla salvaje / Apaga la luz, cierra la puerta. ¿No es perfecto?

#11. CUARTELES DE INVIERNO de Vetusta Morla. Los duelos y los momentos más duros son los que aborda la banda madrileña en esta canción incluida en su disco de 2014 La Deriva.

#12. EN INVIERNO de Dinero. El trío de rock capitaneado por Sean Marholm tuvo en este tema uno de sus grandes éxitos de sus inicios como banda hace ya diez años. Las poderosas guitarras que abren la canción son solo el preámbulo de la fiesta rock que nos espera: "Nunca dejes de bailar / ya descansarás en invierno", canta Sean en este trallazo.

#13. A WINTER'S TALE de Queen. Esta ensoñación musical de la banda británica estaba incluida en su disco Made In Heaven, lanzado en 1995, cuatro años después de la muerte de Freddie Mercury. Fue él mismo quien escribió esta canción inspirada en todo aquello que veía a través de la ventana de su apartamento en Montreux.

#14. SUMMER ME, WINTER ME de Frank Sinatra. Nos despedimos a lo película de Hollywood con esta deliciosa canción de jazz melódico.