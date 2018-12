OneRepublic tendrá nuevo disco en 2019

OneRepublic no tendrá disco por sorpresa el próximo año porque ellos mismos se han encargado de confirmar con muchos meses de antelación que ya están trabajando en su próximo proyecto musical.

"Voy a ser el único que va a estar durante toda la semana en el estudio porque tengo que grabar las voces para un montón de canciones" explica Ryan Tedder en una entrevista concedida a Billboard.

Pese a tener un título provisional, el compositor, productor y líder de OneRepublic no ha querido revelar ni el nombre ni la fecha de lanzamiento del que será su quinto disco de estudio.

Este álbum recogerá el testigo de Oh my my (2016) y Tedder asegura que "es el proyecto con el que más emocionado estoy desde hace años".

Y es que una vez que terminaron con la promoción y presentación de Oh my my, OneRepublic decidió tomarse un respiro de un par de años. Un periodo en el que Ryan y los suyos han vuelto a encontrar la ilusión por la música.

"Tuvimos una crisis en la que nos preguntábamos porqué hacíamos discos y qué necesidad tenía la gente de escucharnos cantar sobre nuestras vidas. ¿Qué nos quedaba por contar? Así que en los últimos años hemos vivido la vida y nos hemos enriquecido con nuevas experiencias" aclara el músico.

OneRepublic no ha trabajado pero Tedder sí firmando canciones para Camila Cabello, Shawn Mendes, Paul McCartney y hasta Backstreet Boys (canción descartada por Shawn Mendes).

Porque sus nombres son sinónimo de éxito y en 2019 nos lo volverán a demostrar.