Jennifer Lopez y su hija, juntas en Limitless

Jennifer Lopez acaba de estrenar la canción con la que pone banda sonora a su película Second Act. Se trata de Limitless, un single que ha presentado en directo y con un chat de preguntas y respuestas con sus fans.

En el videoclip, J Lo hace una demostración de poderío y en el rodaje del vídeo ha contado con la colaboración de su hija Emme.

Un himno del empoderamiento femenino que sale de los labios de J Lo: "I am worth something. I have value. I am equal. I am limitless".

En la película Second Act, Jennifer Lopez comparte pantalla com Leah Remini y Vanessa Hudgens a las órdenes del director Peter Segal.

¡Dale al play y disfruta de esta explosión de colorido!